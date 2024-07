Natalia Chueca presume de logros, reparte inversiones en los barrios y acalla las críticas al márquetin en el debate sobre Zaragoza

La transformación de Giesa en la ciudad del cine, la reforma del Parque del Tío Jorge, la remodelación de Doctor Iranzo, la avenida de San José, el Camino del Vado y Pedro Cerbuna, el centro deportivo municipal del Distrito Sur, la conversión de la Azucarera en un gran centro para la juventud... Con una lluvia fina de millones regó ayer los barrios de Zaragoza la alcaldesa Natalia Chueca, en su estreno en el Debate sobre el estado de la ciudad. Su balance del primer año fue triunfalista. Con la nueva Romareda en macha y 124 millones extra en fondos europeos, es más fácil conseguir el aprobado.

En dos horas de discurso y más de 16.000 palabras, tuvieron cabida decenas de proyectos. Fue más técnico que político, aunque no dejó escapar la oportunidad de recalcar que "tiene el honor y el orgullo" de ser la alcaldesa "que va a construir el nuevo estadio" de la ciudad. El mismo que está en obras desde el lunes, aunque la coincidencia con el debate, volvió a asegurar ayer Chueca, fue una mera casualidad.

Ni PP ni Vox esperaban que la cita se celebrara bajo la amenaza de una ruptura a nivel nacional. Una circunstancia sobrevenida que permitió a la oposición cuestionar la estabilidad del Gobierno municipal. En Zaragoza, Vox apoya al equipo de Natalia Chueca desde fuera y está por ver cómo afectará la ruptura del pacto regional que incluía, hasta ahora, el apoyo de Vox. En una situación inédita, de la que apenas hay precedentes hasta ahora, la alcaldesa tendió la mano a toda la oposición y animó también a la izquierda (PSOE y ZEC) a que se sume a su proyecto "transformador".

La inversión más cuantiosa de las que dio a conocer fue el Distrito 7, la inclusión de la ciudad del cine en la antigua nave de Giesa, en el barrio de Montemolín. Con un presupuesto de 18,4 millones, supone una «apuesta por el sector tecnológico, trabajando en paralelo para consolidar una industria creciente en Zaragoza», advirtió Natalia Chueca. El proyecto se aprobará hoy en el Gobierno de la ciudad, se licitará y se adjudicará a finales de año para poder iniciar las obras en el primer trimestre de 2025. No es la opción que más gustaba a los vecinos de Las Fuentes y San José, y tendrá que implicarse a fondo el Gobierno para intentar convencerles de que es la mejor opción.

La ciudad del cine incluirá una Escuela Audiovisual, tres platós de cine, uno de ellos virtual, espacios de coworking y salones de exhibición. Al contar con tres millones en ayudas europeas, tendrá que estar terminado en marzo de 2026.

A 18 millones se elevará el presupuesto que va a requerir el centro deportivo municipal del Distrito Sur, que se construirá por la colaboración público-privada y dará servicio a 40.000 zaragozanos. En estos momentos se están terminando de redactar las bases que regirán la licitación, y estará en obras el próximo año.

Se declaró "especialmente satisfecha"Natalia Chueca de poder anunciar que, al fin, se afrontará la reforma integral del parque del Tío Jorge, que costará 6 millones de euros y «permitirá revitalizar uno de los espacios verdes más importantes de Zaragoza, manteniendo su carácter original y su esencia histórica». Aseguró que se incorporarán las aportaciones que han formulado los vecinos en los últimos años.

Reformas de grandes calles

Los servicios de Infraestructuras están trabajando en la redacción de los proyectos de reforma de la avenida de San José, entre Miguel Servet y Cesáreo Alierta, que costará 4,5 millones de euros y de la calle Pedro Cerbuna (3,2 millones), en el distrito Universidad, donde se reformará la vía completa para convertirla en una calle «más amable e integrada con el entorno universitario».

También se acometerá la renovación de un tramo de la calle Doctor Iranzo, en Las Fuentes, con 3,6 millones de euros, y se destinará otro medio millón al Camino del Vado.

Chueca quiere cerrar cuanto antes las cicatrices de la ciudad. El proyecto del Portillo se adjudicará "de inmediato" para que los vecinos "puedan disfrutar pronto de un gran parque y un nuevo equipamiento" en los terrenos de la antigua estación. La próxima semana llegarán a la gerencia de Urbanismo el plan Aceralia, unos suelos en el Rabal que han estado bloqueados durante años y donde se construirán viviendas asequibles para jóvenes, y el expediente del colegio Jesús y María, que permitirá que los vecinos del Centro dispongan de un equipamiento, rodeado de viviendas y un aparcamiento subterráneo.

Mantiene la alcaldesa su apuesta por la videovigilancia para reforzar la seguridad, y anunció que las cámaras de la calle Delicias empezarán a funcionar tras el verano. Anunció, además, que se licitará un contrato global para ampliar la videovigilancia a todos los barrios y que se elaborará un protocolo antiokupación, para que la policía pueda actuar en caso de flagrante delito.

Festival de la luz y capital de la garnacha

En el ámbito cultural, se celebrará en febrero el Festival Zaragoza Luce, la primera edición del Festival Internacional de la Luz en la ciudad, un movimiento artístico mundial que convierte a las capitales en museos de iluminación. «Estamos trabajando para que Zaragoza se sume a la prestigiosa red de Festivales de Luz, nacida en los años 90, que se celebra en otras ciudades europeas como Lyon, Frankfurt, Bruselas, Lisboa, Tallín, Eindhoven o Turín», explicó Chueca, que valoró el alto «impacto económico y reputacional» que conllevará para la capital aragonesa.

Su apuesta para atraer turistas es convertir Zaragoza en la Capital Mundial de la Garnacha. "El turismo enológico es una tendencia al alza, que se asocia a turismo de calidad, que valora la cultura, el patrimonio y la gastronomía local. Y la garnacha es un recurso propio, originario de la provincia de Zaragoza", señaló. Se han cerrado acuerdos con las denominaciones de vino de Calatayud, Campo de Borja y Cariñena. La capital acogerá un Festival Mundial de la Garnacha y será lugar de partida de escapadas de enoturismo.

Seis veces citó la nueva Romareda y dos a su predecesor, Jorge Azcón, al que agradeció el "apoyo incondicional" del Gobierno de Aragón. No le gustó que la portavoz del PSOE, Lola Ranera, sugiriera que había algún alcalde en la sombra.

En la replica a la oposición, Chueca rebatió como nunca había hecho hasta ahora las críticas a su presencia en redes sociales y la política de márquetin. Advirtió a Ranera que Zaragoza "está en transformación" y que le gusta compartirlo con los ciudadanos a través de sus redes sociales. "Qué problema tienen? Es lo que pasa cuando se trabaja mucho", recalcó. También les espetó: "Dejen de usar el tiempo en ver mi Instagram y trabajen en sus propios proyectos para tener sus fotos".

Pidió también que dejen de lanzar bulos. "Han visto hasta ratas voladoras cuando eran pájaros", ironizó. Le reprochó a Ranera que le llamara, en una rueda de prensa, "frívola, hueca, vacía, superficial, arrogante". "¿Qué le he hecho yo?", le preguntó. No fue óbice, sin embargo, para que tendiera la mano a la oposición, sobre todo, porque ya no saldrá tan barato el apoyo de Vox.