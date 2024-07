Zaragoza tendrá un protocolo antiokupación y prevé extender la videovigilancia a todos los distritos

El Gobierno de Zaragoza redoblará sus esfuerzos en materia de seguridad y vigilancia en los distritos de la ciudad donde mayores incidencias se han registrado en los últimos tiempos. En esta línea de trabajo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acaba de anunciar en el Debate sobre el estado de la ciudad que el Ayuntamiento trabaja en un protocolo antiokupación y que se activará la videovigilancias en el barrio de Delicias a la vuelta de verano. Tiene previsto, además, impulsar un contrato global para extender la videovigilancia a los demás distritos de la ciudad.

“Este Gobierno ha sido sensible a las peticiones de vecinos y comerciantes de Delicias, que consideran esencial instalar estos dispositivos disuasorios para los delincuentes que sin duda van a contribuir a aumentar la seguridad en este distrito de la ciudad”, ha valorado Natalia Chueca. “Este año vamos a sacar a licitación un contrato global que nos permitirá ampliar las cámaras a muchos otros puntos de la ciudad. Disponemos de un mapa completo de las distintas zonas de la ciudad, basado en un estudio en el que se han tenido en cuenta las necesidades vecinales y de los comerciantes. La previsión es poder comenzar con la implantación del resto de nuevas cámaras a partir de 2025”, ha resumido.

Frente a la ocupación ilegal, Chueca ha anunciado que, aunque Zaragoza “no presenta los graves problemas de ocupación de otras ciudades españolas como Barcelona”, no conviene mirar hacia otro lado. Ha abogado por “ser proactivos en esta materia y actuar con carácter preventivo y con la rapidez suficiente como para lograr frenar el mayor número de ocupaciones posibles”.

“Es evidente que el problema de la ocupación ilegal no se resolverá mientras el Gobierno Central no legisle de forma contundente. Lamentablemente, la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez en esta materia es por todos conocida. El Ayuntamiento de Zaragoza, igual que el resto de Administraciones Locales, no tiene competencia para actuar en casos de ocupación ilegal de viviendas o locales. Si tuviésemos instrucciones legales para poder buscar soluciones, no duden que este Ayuntamiento las aplicaría”, ha explicado Chueca.

Por ello, y dentro de las potestades municipales, Natalia Chueca ha anunciado la aprobación de un protocolo antiocupación “con el objetivo de dejar claro que Zaragoza es una ciudad que vela por garantizar la seguridad jurídica y proteger el derecho a la propiedad privada de los zaragozanos”. Se trata de un documento regulador de las actuaciones de la Policía Local de Zaragoza frente a la ocupación ilegal, “en el que quede claro los supuestos en los que cabe la intervención, con el objetivo de favorecer una actuación rápida y eficaz que reduzca, en la medida de lo posible, las posibilidades de éxito de los ocupantes”, ha avanzado la alcaldesa, quien ha continuado: “Sólo podemos intervenir en los casos de flagrante delito y eso es lo que este protocolo recopila y ordena, para que los agentes de la Policía Local dispongan de un marco de acción claro y sepan en qué supuestos pueden intervenir”.