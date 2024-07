Natalia Chueca replica a Lola Ranera (PSOE): "Dejen de usar el tiempo en ver mi Instagram y trabajen en sus proyectos"

No se había visto hasta este jueves a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, rebatir con tanta dureza las críticas constantes a su presencia en redes sociales y a la política de márquetin. Ha cortado de raíz, y nada más iniciar su réplica en el Debate sobre el estado de la ciudad que se celebra este jueves en la capital aragonesa. Las mismas críticas por las fotos y el autoritarismo se las dirigía también a Jorge Azcón y "no funciona", le ha dicho a la socialista Lola Ranera.

La alcaldesa ha recalcado que Zaragoza "está en transformación" y que le gusta compartirlo con los ciudadanos a través de sus redes sociales. "¿Qué problema tienen? Es lo que pasa cuando se trabaja mucho", le ha replicado. "Dejen de usar el tiempo en ver mi Instagram y trabajen en sus propios proyectos para tener sus fotos", le ha espetado.

También le ha pedido que dejen de lanzar bulos. "Han visto hasta ratas voladoras cuando eran pájaros. Me ha pedido desde un campo de petanca de una instalación de la DGA que lo arreglara, y yo encantada, pero no puedo", ha ironizado.

Chueca ha rebatido las críticas por autoritarismo. Es, en su opinión, lo que hace Pedro Sánchez en el PSOE cuando les cambia las listas a los aragoneses para las elecciones. Ranera ha contratacado asegurando que "quien manda en la ciudad sigue siendo Jorge Azcón".

No le ha gustado a la alcaldesa cómo se ha referido Ranera en una rueda de prensa a ella, tras el discurso de dos horas en el que ha desgranado sus planes para la ciudad. "Me ha llamado frívola, hueca, vacía, superficial, arrogante. ¿Qué le he hecho yo?", le ha cuestionado. Le ha pedido que sean "más prudentes" y que hablen de su "visión de ciudad" en lugar de utilizar tantas descalificaciones.

Para rebatir a PSOE, ZEC y Vox ha utilizado Chueca parte del discurso de esta mañana. Con muchos datos técnicos y plagado de datos. Sí ha replicado a los socialistas que al PP sí les gustan los turistas. Y ha pedido a Ranera que deje el "no" a todo. De su propuesta de pactos, les ha invitado a que se sumen a acuerdos y voten a favor de sus propuestas.

Sobre la prolongación de la vida útil de la depuradora de La Cartuja, Chueca ha contestado a Julio Calvo que el Ayuntamiento espera aún la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la petición de interés general para que subvencione parte del coste una instalación nueva.

Ha cerrado la primera réplica a la oposición hablado de La Romareda. En este caso, ha mostrado su sorpresa por que desde el PSOE se siga cuestionando el proyecto. "De momento, al Ayuntamiento de Zaragoza le ha costado el suelo y 15 millones de euros. No parece mal negocio. Dejen de bloquear el proyecto", les ha conminado.