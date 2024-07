La oposición acusa a Chueca de "falta de transparencia" y de "obviar" los problemas de los vecinos

Dos horas de discurso y muchas conclusiones. Para la oposición, la mayoría, negativas. La intervención de la alcaldesa, Natalia Chueca, ha resultado para la portavoz del PSOE "preocupante, decepcionante y frívola". Considera Lola Ranera que no hay proyecto, ni ambición ni modelo de ciudad y que el gobierno municipal no tiene "interés por resolver los problemas de los vecinos". Coincide en esto último con los socialistas ZEC e incluso Vox, que cree que algunas de las prioridades de la alcaldesa no coinciden con las de los ciudadanos.

Durante su valoración Ranera no ha dejado de comentar las grandes ausencias, no ha acudido el exalcalde y presidente de la DGA, Jorge Azcón, y ha dicho que Chueca "cree que la ciudad se inventó hace un año". "Demuestra su grado de arrogancia, egocentrismo y prepotencia", ha criticado. Ha considerado, asimismo, que la imagen de consenso que la alcaldesa ha dado al inicio de su discurso no se corresponde con la realidad. "Ni siquiera se consiguió para pactar la fecha del debate", recuerda. "Ha sido un discurso hueco y vacío", lamenta.

"Falta de transparencia" es lo que también han reprochado desde Vox y ZEC. Los primeros insisten en su papel de "oposición responsable" pero tampoco han ahorrado reproches. El portavoz de la formación, Julio Calvo, ha mencionado por ejemplo la necesidad de renovar la depuradora de La Cartuja y ha acusado a Chueca de posponer este proyecto en beneficio de otros con "más visibilidad e impacto mediático". "Nos ofrecen una ordenanza del dato cuando lo que hace falta es una voluntad política de ofrecer información a los ciudadanos", ha lamentado.

Desde ZEC, Elena Tomás ha acusado también a la regidora de "retorcer los números en un ejercicio de ciencia ficción", ya que al hablar de incrementos presupuestarios no los comparaba con la totalidad del presupuesto ni tenía en cuenta la situación económica de cada momento. Considera que es una alcaldesa que "no conoce, no pasea y no sabe cómo es la ciudad". "Todos los barrios deberían tener el mismo derecho a los servicios públicos que las personas que viven en Don Jaime I", ha declarado.

Sin embargo, para Ángel Lorén, del PP, los datos que ha aportado la alcaldesa en su discurso son "demoledores". El concejal ha presumido de la reducción de la deuda y de que Zaragoza es la segunda ciudad de España en calidad de vida y asegura que desde 2019 se logró dejar atrás un "periodo oscuro". "Venimos de un periodo en el que no se realizaban en la ciudad las obra que se prometían", ha dicho, y ha recordado por ejemplo la reforma del albergue que por fin se está llevando a cabo.