ZEC critica la “caótica” gestión del bus y la “hipoteca en diferido” de La Romareda

ZEC ha reivindicado este jueves en el debate sobre el estado de la ciudad una Zaragoza “para la vida, para el día a día y no para el negocio de unos pocos”. Su portavoz, Elena Tomás, ha empezado su intervención criticando la rebaja, de hasta un 70%, de los presupuestos para la cooperación internacional.

A su entender, resulta “injusto, inhumano e insolidario”. También ha afeado al Gobierno de España que “no esté trabajando para la paz”, con una ayuda militar “sin precedentes”, así como el giro de Pedro Sánchez con el pueblo saharaui.

La edil ha pedido “solidaridad e integración frente al odio y el racismo de la extrema derecha”. En el plano local, ha cargado la “desidia y la negligencia” del Gobierno de Natalia Chueca con la escuela pública, “notoria e incluso reconocida por los tribunales”. Como ejemplo ha puesto las ayudas a la escuela concertada o el cheque familia, medidas que, según ha dicho, han beneficiado más a las rentas más altas. Tomás cree que Zaragoza debe ser declarada zona tensionada para regular los precios de los alquileres, y ha lamentado que se hayan eliminado programas como ‘Alegra tu vivienda’ cuando hay más de 10.000 familias en lista de espera en Zaragoza Vivienda para acceder a un hogar estable y “recientemente se han vendido las mejores parcelas para construir vivienda privada”.

Respecto a La Romareda, ZEC ve en lo sucedido tras el recurso de Podemos como “una hipoteca en diferido” a la que, además, ahora habrá que añadir los costes de construcción de un nuevo campo temporal. “Su interés sobre los recursos naturales no va más allá del propio negocio, lo que les ha llevado a no abordar la construcción de una nueva depuradora en La Cartuja, duplicando costes al prolongar la vida de una planta ya ineficiente”, ha agregado. Asimismo, ha criticado que no se haya impulsado una Zona de Bajas Emisiones “ambiciosa” y que la visión de una Zaragoza amable, con árboles y zonas de sombra, paseos y vías verdes haya terminado chocando de bruces con la realidad. “Lo que tenemos aquí es ‘Greenwahsing’, luces y fotos. Su obsesión con el márquetin nos ha llevado, también, a gastos inmensurables, como los 8 millones en luces de Navidad. Con este dinero podríamos disponer de 70.000 euros para cada uno de los patios escolares o multiplicar por 10 las subvenciones de las ampas”, ha aseverado.

Pero si algo ha sido “caótico”, según Tomás, ha sido la gestión del servicio de bus urbano, comenzando por lo presupuestario, ya que en el año 2023 el Ayuntamiento gastó 142 millones de euros y este año se han presupuestado un total de 103. “La reordenación de las líneas ni está ni se la espera. Hay menos marquesinas y de peor calidad, más estrechas e incómodas. Y ni una sola sanción a las dos multinacionales”, ha lamentado.

También ha acusado a Chueca de desmontar proyectos que funcionan, en lo cultural, lo científico y en el ámbito de Juventud. “Hablamos de Harinera, Zaragoza Activa, Etopia, Zaragoza Ciudad del Conocimiento, el centro de préstamo y próximamente las Casas de Juventud y PIEES”, ha apuntado. Pero la joya de la corona, ha dicho, son las “contra-políticas de juventud”: “En 2021 recortaron un 40% el convenio con el Consejo de la Juventud, una merma que ha pasado al 80% en estos dos últimos años. Han dejado este órgano de participación juvenil al borde de la desaparición”, ha señalado.