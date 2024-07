Aprobada por unanimidad la nueva licitación de 39 pisos de alquiler asequible en Zaragoza tras desestimarse la única oferta presentada

El encarecimiento de las materias primas ha vuelto a jugar una mala pasada al Ayuntamiento de Zaragoza. Los 39 pisos de alquiler asequible proyectados en el Gancho y el Arrabal con fondos europeos tendrán que salir de nuevo a licitación tras rechazarse la oferta del único licitador que se había presentado al concurso público.

Según fuentes de Urbanismo, la operación no mantenía un mínimo de garantías, ya que la empresa no se comprometía a acabar en 2026, plazo que deberá respetarse por mandato de la Unión Europea y que, de sobrepasarse, pondría en riesgo las ayudas. Como consecuencia, se ha optado por no adjudicar los trabajos. Todo esto ha hecho que el consejo de administración de Zaragoza Vivienda haya aprobado este miércoles por unanimidad la propuesta de la mesa de contratación de “declarar desiertos los tres lotes del expediente”.

También ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos la aprobación de las nuevas cláusulas administrativas. Lo que se ha hecho ha sido incrementar entre un 10% y un 13% el presupuesto de licitación de cada uno de los cuatro inmuebles planteados en cuatro solares de las calles de Pignatelli, San Blas, Manuel Lacruz y la calle del Horno con el objetivo de que los proyectos resulten más atractivos a las empresas del sector.

El incremento de costes ha hecho que el mercado inmobiliario y de la construcción siga en una situación altamente voluble. Esto, unido al paso del tiempo, ha hecho que los proyectos hayan quedado desactualizados en cuanto a precios.

Desde el Consistorio garantizan que el plan se mantendrá “en las mismas condiciones” y descartan que los alrededor de dos meses que se han perdido en esta primera licitación vayan a poner en peligro los fondos. A este respecto, destacan la agilidad con la que se ha actuado desde Zaragoza Vivienda y el estado “saneado” de sus cuentas, factores que permitirán hacer esta readaptación “sin ningún tipo de problema o inconveniente” y sin que se haya perdido dinero o más tiempo del necesario.

La inversión global, recuerdan, era de 5,9 millones de euros, de los que 1,5 procedían de fondos Next Generation de la Unión Europea a través de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.