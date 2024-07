Un empresario de Zaragoza duerme 39 noches en su nave hasta cazar al ladrón que saqueaba sus camiones

El hastío y la desesperación pueden llevar a una persona a tomar decisiones desesperadas. Y en estas circunstancias debía encontrarse el dueño de una pequeña empresa de transporte de las Cinco Villas, en la provincia de Zaragoza, cuando, cansado de ver cómo se sucedían los robos en sus instalaciones, él mismo decidió quedarse allí para hacer guardia por las noches. Treinta y nueve madrugadas seguidas llevaba haciendo de imaginaria sin resultados. Sin embargo, su suerte cambió el pasado martes, 8 de julio, cuando consiguió atrapar con sus propias manos a uno de los causantes de sus desvelos. Un joven de 23 años que acabó en el calabozo de la Guardia Civil.

“Nos puso en alerta el ruido de un coche aproximándose. Salimos enseguida de la nave para ver quién era, pero el conductor circulaba con las luces apagadas. Así que permanecimos atentos a cualquier movimiento, porque no sabíamos por dónde podían entrar”, explicaba este miércoles el propietario de la empresa. En cuestión de minutos, él y sus acompañantes -su hermano y varios trabajadores del último turno- vieron correr a “dos o tres” individuos por la campa exterior del recinto, donde ‘duermen’ parte de sus camiones. Y aunque los asaltantes intentaron darse a la fuga, uno de ellos no llegó a conseguirlo.

“‘¡Perdonadme, perdonadme! No lo volveré a hacer más’, gritaba cuando lo cogimos. Supongo que tenía miedo de lo que pudiera sucederle, pero en cuanto vio que no le íbamos a hacer daño y que lo único que pretendíamos era avisar a la Policía Local, se puso agresivo y empezó a amenazarnos”, contaba el empresario, quien, por precaución, prefiere mantener el anonimato y que no se concrete la ubicación del negocio. Cuando llegaron los agentes para detener al ladrón, comprobaron que se trataba de M. B., un joven marroquí que arrastra antecedentes por delitos contra la propiedad y de violencia doméstica.

"No hemos hecho más que perder dinero"

“Somos un negocio pequeño, familiar... Lo único que hacemos es trabajar para ganarnos el pan. Pero desde que empezaron a producirse los asaltos, no hemos hecho más que perder dinero. No solo por lo que te roban, sino por los destrozos que causan y la inversión en seguridad que te obligan a hacer”, resumía el denunciante. En su caso, los delincuentes tenían un objetivo prioritario: llevarse el combustible de los camiones que estaban aparcados en la zona exterior. Para colarse en el recinto, lo que hacían era cortar la valla metálica perimetral, que ha tenido que ser reparada varias veces.

La empresa cuenta con una docena de vehículos. Y como no caben todos dentro de la nave, la mitad pasan la noche fuera. De ello se aprovechaban los delincuentes, que valiéndose de mangueras y garrafas se dedicaban a vaciar los depósitos. “La última vez fue el 31 de mayo, cuando sacaron más de 500 litros. La mitad se les cayó por el suelo, porque fue el rastro que dejaron el que nos permitió darnos cuenta del robo a la mañana siguiente”, explicaba el dueño del negocio. “Desde ese mismo día -añadía-, empezamos a hacer guardias por las noches. Buscamos un vigilante y encargamos un nuevo sistema de seguridad. Vamos, que la broma nos está costando bastante dinero”.

Se sienten "indefensos"

El empresario cincovillés reconoce que se sienten “indefensos”. “A la Guardia Civil le faltan medios para incrementar las patrullas. Y eso nos obliga a nosotros a hacer vigilancias y tener que atrapar a los delincuentes. Con el riesgo que ello implica, porque nunca sabes si pueden ir armados o cuál va a ser su reacción”, indicaba. “Para colmo -apostillaba-, en cuanto pasan por el juzgado los dejan en libertad, sin escarmiento ninguno. Porque eso es lo que ha pasado ahora”.

Las últimas estadísticas oficiales confirman un continuo incremento de los robos con fuerza en la provincia de Zaragoza. No solo en domicilios, también en todo tipo de establecimientos e instalaciones. Según datos del Ministerio del Interior, son ya casi 200 los casos que se denuncian al mes.

Como publicaba este martes HERALDO, hace unos dos meses la familia Almau fue víctima de uno de estos episodios cuando unos ladrones entraron a robar en su empresa a plena luz del día. "No nos habían robado nada en 30 años y en solo unos minutos se llevaron 40.000 euros", explicaba el director comercial de la firma, ubicada en La Puebla de Alfindén. Aunque ha pasado bastante tiempo desde el asalto, se quejaba de la falta de información por parte de los investigadores. “Nos dijeron que cada vez hay más delincuencia y que procederían a investigar el caso una vez interpusiésemos la denuncia. Todo va súper despacio y da la sensación de que nadie pone de su parte para resolverlo".