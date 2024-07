Las ventas 'exprés' de pisos en Zaragoza: el 14% se compran en menos de una semana

¡Que nos quitan los pisos de las manos, oiga! Al menos, y como es lógico, los más ajustados al precio de mercado. Según Idealista, en Zaragoza el 14% de las viviendas que se anunciaron en el primer trimestre del año se vendieron en menos de una semana. Una cifra que llama la atención, pero que no sorprende a los expertos inmobiliarios dada la poca oferta y la alta demanda de inmuebles asequibles.

A nivel nacional, el 13% de las viviendas que se vendieron a través de Idealista durante el primer trimestre no llevaba ni una semana en el mercado, según este estudio. Otro 21% tardó en comprarse entre una semana y un mes; el 22% entre uno y tres meses; el 31% llevaba entre tres meses y un año, y el 13% más de un año. Zaragoza se encuentra dentro de esa media, pues el 14% de pisos anunciados se firmaron en menos de siete días.

Estos datos deben enlazarse con el precio, que se mantiene estable. En concreto, según un informe de la compañía experta en consultoría Gesvalt, se ha producido un aumento del precio de la vivienda del 1,2% el primer trimestre del año en Aragón con respecto al mismo periodo del año anterior, situando su valor en 1.193€/m2 frente a los 1.612€/m2 de España. Con respecto a las provincias aragonesas, Teruel se posiciona como líder del incremento generalizado de todas ellas, con un aumento del 2,7% y un precio de 864€/m2, seguido de Huesca (2,3% y 1.240€/m2) y Zaragoza (0,5% y 1.214€/m2).

Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, expresa que los datos hay que cogerlos "con pinzas", ya que "muchas veces los pisos se retiran del mercado, pero no porque se hayan vendido". "Suele darse por desavenencias entre los socios, por problemas en los matrimonios... No se quitan de Idealista porque se hayan vendido", añade. Sería clave, dice, analizar el precio por el que se finalizan estas ventas 'exprés', ya que no es probable que esto ocurra con inmuebles de más de 400.000 euros, por ejemplo.

"Hay pisos que, porque sea un precio realmente atractivo, en una zona muy demandada, puede haber inversores que están especializados en viviendas de entorno a 100.000 euros o incluso menos, que los hacen desaparecer rápidamente", insiste Fernando Baena. El precio de mercado, que podría variar un 10% arriba o abajo, es de unos 150.000 euros. "Uno por ese coste o similar sí que puede venderse en 5 o 6 días", dice. "Uno de casi medio millón puede tardar meses en comprarse", asegura.

"En este sector, cada vivienda es prácticamente única. Un tercero sin ascensor en Torrero a lo mejor es el único que se vende en esa zona y sale fácil", añade el presidente de los registradores de la propiedad. En este sentido, Baena opina que "faltan pisos asequibles" y en zonas demandadas. "Los inmuebles de por debajo de 200.000 euros y en buenas áreas, que sean habitables, siguen teniendo una fuerte demanda, que va estrechándose conforme se encarecen", asevera.

Para Juan Ignacio Morgado, de Morgado Inmobiliaria, hay "muchísimos pisos fuera de precio de mercado", que tardarán "mucho tiempo" en venderse. Los que sí se encuentran en esa franja más asequible, de entorno a 150.000 euros, pueden tardar "uno o dos semanas". "Si es uno que merece mucho la pena y en buena zona el contrato de arras se firma en 48 o 72 horas", añade Morgado. La mayoría de los compradores lo hacen por hipoteca, aunque hay un pequeño porcentaje que tiene el dinero listo y puede escriturar la vivienda en tan solo cinco días. "Esto no es lo normal, pero es algo que ocurre con relativa frecuencia en el centro de la ciudad. En tiempos de crisis sucedía que aparecían los inversores porque bajaba el precio y ahí sí que volaban", dice Morgado.

Además, según los datos de Idealista, el 27% de los pisos anunciados en el primer trimestre del año se vendían entre una semana y un mes; el 22% entre un mes y tres meses; el 27% entre tres meses y un año; y el 9% en más de 12 meses. En el alquiler sucede algo muy similar, ya que muchas viviendas en la capital aragonesa se arriendan a las horas.