Los nuevos tranvías 100% accesibles ya circulan por Zaragoza: “Se ven mucho más modernos”

Los nuevos tranvías 100% accesibles ya circulan por el trazado de la línea 1 de Zaragoza. Amelia ha sido una de las primeras usuarias en subirse a uno de los dos Urbos-100 que, desde este martes, se incorporan al servicio. Lo ha cogido en Argualas, y una de las primeras diferencias que ha notado ha sido el cambio de posición de las validadoras, que se ubican mirando hacia los pasillos de los convoyes. “Era lo que menos me gustaba de los antiguos. Algo hará, a lo mejor así la gente entra más y no se queda parada validando el billete”, decía.

También valora positivamente los cambios en el fuelle, la parte -hasta ahora circular- que une los distintos vagones. “Antes giraba y resultaba muy molesto, pero ahora no”, completaba. Otros, como Natalia, apenas se han percatado de los cambios. “No lo suelo coger mucho. Será por eso, pero está muy bien de temperatura. En los otros se nota menos el aire acondicionado”, añadía.

Las diferencias, aunque sutiles, se cuentan por decenas y van desde el acabado de la pintura a los materiales utilizados, haciendo que estos modelos sean más eficientes desde el punto de vista energético. “Yo lo he notado desde que lo he visto venir. Los asientos son distintos. Se ve todo mucho más nuevo y moderno”, apuntaba Fernando Magallón, que coge el tranvía todos los días.

Las pantallas, por ejemplo, son más alargadas y dan información sobre las paradas, el tiempo, la hora y la correspondencia con el bus urbano. Además, indican de una forma más clara por dónde hay que bajar en cada ocasión. La megafonía también es más potente y hay ranuras USB para cargar teléfonos y dispositivos electrónicos. Los nuevos Urbos tienen una plataforma única que elimina cualquier obstáculo para las personas con movilidad reducida, de ahí que lleven el ‘apellido’ de 100% accesibles, así como botones para avisar al conductor cuando baje una persona en silla de ruedas. Y, como curiosidad, solo podrán ‘engancharse’ entre sí para hacer un tranvía doble.

La principal ventaja, no obstante, vendrá con los tiempos. Tener dos nuevos tranvías dará al servicio una mayor flexibilidad a la hora de hacer revisiones o en caso de avería o accidente. Cada uno tendrá capacidad para 194 pasajeros. En el corto plazo, permitirán reforzar con más unidades dobles los días de más demanda, como ocurre algunos fines de semana y festivos. La frecuencia de paso se mantendrá durante estos primeros meses, marcados por los horarios de verano, aunque más adelante, una vez que se analicen las necesidades existentes por tramos y horarios, podrían ayudar a reducir la espera en horas punta.

“Es un día importante. Hoy todos ganamos, sobre todo los zaragozanos”, ha remarcado la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha asistido al viaje de inauguración desde las cocheras de Valdespartera junto a la concejala de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo; la gerente de Los Tranvías, Ana Moreno, y el director de Avanza, Guillermo Ríos, entre otros.

Con las nuevas incorporaciones, fabricadas por CAF en la capital, Zaragoza tendrá a su disposición 23 tranvías, incrementado un 10% la capacidad del servicio. En los últimos meses, los nuevos Urbos-100 han pasado todos los test y se han sometido a las llamadas marchas en blanco -viajes sin pasajeros-, consiguiendo un resultado “perfecto”, según han confirmado desde Los Tranvías.

Desde hoy se sumarán al horario comercial, por lo que podrán verse en cualquier momento. Hasta 8,3 de los 10 millones de euros que han costado se han financiado con fondos Next Generation de la Unión Europea, una ayuda que no fue fácil de conseguir y sin la que la compra "no hubiera sido factible". “Al principio, la convocatoria no daba la posibilidad de adquirir tranvías, ya que ninguna ciudad, a excepción de Zaragoza, los tiene en propiedad. Se tuvo que hablar con el Ministerio para que incorporase esa singularidad”, ha recordado la regidora.