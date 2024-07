Los ingresos 'extra' de la nueva Romareda: conciertos, eventos, abonos VIP y patrocinios podrían reportar 4,8 millones al año

Los estadios del siglo XXI son mucho más que campos de fútbol. El uso deportivo se completa con actividades culturales que mejoran la rentabilidad de los clubes y que reportan en las instituciones a través del pago de cánones. La nueva Romareda podría ingresar más de 4,8 millones al año en conceptos extradeportivos. Así figura en los informes que se redactaron para constituir la sociedad La Nueva Romareda SL, la que constituyeron el Ayuntamiento de Zaragoza, la DGA y el club para impulsar un estadio nuevo.

La alcaldesa Natalia Chueca confirmó este lunes que está previsto que se celebren al año unos diez conciertos. No cree que generen mucho ruido. Del show de Bunbury del sábado, aseguró, "no se han recogido quejas". Advirtió, no obstante, que el estadio incluye mejoras en el aislamiento acústico.

Las cuentas en los estadios modernos son más fáciles de cuadrar porque hay más elementos que conjugar. Abren un abanico de posibilidades al que la vieja Romareda no tenía acceso. Por no atraer, en los últimos años no ha logrado captar ni conciertos. Cuando se inaugure en 2027 o 2028, dispondrá de un aforo de 50.266 espectadores.

El patrocinio del nombre (naming rights), si se lograra, podría reportar al club 1,1 millones de euros, y se recomienda que se opte por un contrato a seis años prorrogables. Es una opción que se estima viable, aún estando el equipo, como ocurre ahora, en Segunda División. Se aboga, en el mismo sentido, por buscar patrocinio para las gradas, como se han planteado equipos como el Liverpool para afrontar el coste de la reforma de Anfield Road.

El estudio de solvencia de la sociedad planteaba, también, que se celebrarían al año diez conciertos, dos con el aforo completo (puede llegar a 50.266) y ocho más limitados (12.000), que reportarían al club 628.000 euros.

Más silenciosos, aunque bastante menos rentables, serían los eventos culturales y sociales. A la vista de lo que ocurre en otros campos, se prevén entre 24 y 36 al año, con un coste de 4.000 euros e ingresos anuales de unos 96.000 euros.

Ingresos previstos en la nueva Romareda. Ayuntamiento de Zaragoza

El escenario más ambicioso contempla que La Romareda acoja macroeventos deportivos nacionales, como la final de la Copa del Rey, o internacionales (la UEFA), o eventos del estilo de la UFC o la Kings League. El beneficio se dispararía a 1,2 millones, si bien se celebrarían de forma mucho más esporádica.

Zonas VIP y 'pitch club'

La zona de hospitality marcará un salto de calidad en el nuevo estadio. De los 30 abonos actuales se pasará a 3.000, y si se vendieran al menos mil de ellos, se ingresarían 2,5 millones al año.

De los 76.653 metros cuadrados de superficie construida del estadio, 19.521 se reservarán para usos terciarios, 4.124 para zonas VIP (la mayoría, en el nivel 0 y el 2), 3.362 para 'hospitality', 3.594 para aparcamiento, 3.832 para aseos y 1.976 para la prensa. En la zona Oeste o preferente (plaza Eduardo Ibarra) y en la zona Este (Isabel la Católica) habrá una separación entre los graderíos con bandejas hopitality con capacidad para 2.588 asientos. Esta es la zona que se podrá utilizar cuando no haya partido para eventos de empresas".

Uno de los elementos más novedosos del estadio será un 'pitch club', 600 asientos (16 de ellos para personas con movilidad reducida) que se situarán en torno a un cubo acristalado por el que se podrá contemplar la salida de los jugadores al césped. Será una zona próxima, además, a los banquillos, que permitirá vivir la experiencia con más intensidad. En los asientos que se consideran prémium en el proyecto básico figuraban 426 incluidos en palcos cerrados y 205 para el palco de honor.

El canon de la venta de comida y bebida reportaría unos 300.000 euros y las entradas para el tour y el museo, 43.350 euros, si se cumple la previsión, que es de unas 8.500 entradas al año (23 al día). La previsión es que la tienda, el tour, el museo y la espectacular terraza estén disponibles los 365 días del año.

Corresponde, no obstante, al club definir y explotar estos usos, por los que pagará un canon a la sociedad La Nueva Romareda SL, que aporta los 151 millones que cuesta el nuevo estadio.