Bunbury y el adiós de la Romareda gestaron la gran noche de verano de los hoteleros de Zaragoza

Julio y agosto son en Zaragoza meses de temporada baja. Casi siempre. Hay ocasiones en la que los astros se alinean y brindan a los hoteleros locales su gran noche del verano. Ocurrió el pasado sábado, con el show de Bunbury en el adiós de la vieja Romareda. Los hoteles tenían previsto superar el 92% la noche del día 6, con reservas tramitadas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Huesca y Latinoamérica, y lo lograron.

María Jesús Fuentes, vicepresidenta de Horeca Hoteles Zaragoza, defiende el "impacto positivo" que tiene que estos eventos se celebren en la ciudad. La semana pasada, la capital aragonesa acogió, también, un campeonato nacional e internacional por equipos de gimnasia rítmica, en el que participaron 1.500 deportistas, el XXVI Congreso de CIDEU (Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano), que contó con unos 150 participantes, y, en la misma noche del sábado, se averió un avión de Ryanair a Santiago de Compostela y fue preciso buscar alojamiento para parte de los pasajeros.

Con un sector hotelero bien dimensionado como el zaragozano, con más de 10.000 plazas desde la Expo 2008, la ciudad necesita eventos "del tipo que sea cada día" para llenar las habitaciones. "No vale con un congreso de tres días o una final de fútbol", advierte María Jesús Fuentes. Explica que en los últimos años se ha notado "la ausencia de grandes conciertos" y que el Real Zaragoza esté en Segunda División. "Los equipos de primera traen más staff, más seguidores, más prensa", detalla.

La nueva Romareda dará más posibilidades. Ser sede del Mundial 2030 sumará y si hay más eventos culturales, lo hará todavía más. Justifica Fuentes el repunte de los precios del último fin de semana, pues responde a la ley de la oferta y la demanda. Es una cosa "normal" y en Zaragoza "no se ha llegado" a los niveles que se dan en Barcelona con Mobile World Congress, recuerda.

Hasta el Vive Latino (6 y 7 de septiembre), los hoteles de Zaragoza afrontan su temporada baja. ¿Será mejor que el de Bunbury? María Jesús Fuentes, sincera, cree que no. "Depende del cartel. No se si será tan bueno, pero espero que sea un buen fin de semana", confía. Los precios en la capital son competitivos porque hay mucha oferta y poca demanda. Sí hay casos de largas estancias, por turistas que utilizan la ciudad como base para moverse a otros destinos. Por suerte, el sector no tiene "graves problemas" con los pisos turísticos aún, aunque Fuentes pide una legislación que los regule.