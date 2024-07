El PSOE propone ampliar la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza a la margen izquierda

El grupo municipal del PSOE quiere que la Zona de Bajas Emisiones de Zaragoza abarque más calles y que entre en vigor antes de lo previsto. Ha presentado votos particulares a la futura ordenanza que regulará este área restringida para los vehículos contaminantes que, entre otras cuestiones, van dirigidas a ampliar su extensión hasta la margen izquierda del Ebro en el Arrabal. También quieren reducir de cuatro a dos las fases de implantación para que se haga efectiva ya el próximo año y no en 2026.

El concejal socialista Chema Giral ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza no ha llegado a tiempo a la fecha límite marcada por el Gobierno de España para la entrada en vigor de estas zonas, con las que debe contar cualquier ciudad de más de 50.000 habitantes. El edil lo ha achacado a que desde el PP se ha querido "retrasar todo lo posible su aprobación". Según ha añadido, la alcaldesa Natalia Chueca "a diferencia de la mayoría de ciudades europeas no ha tenido una voluntad clara" de establecer la Zona de Bajas Emisiones. "Dijo que no era una prioridad", ha reprochado.

Según ha indicado, el PSOE ha presentado votos particulares encaminados a "propiciar que en 2030 Zaragoza sea climáticamente neutra" y que pasan por "ampliar el perímetro y acortar las fases de implantación". Para Giral, la propuesta diseñada por el gobierno municipal se centra principalmente en calles peatonales y algunas que son de plataforma única, por lo que resulta, dice, una Zona de Bajas Emisiones "prácticamente de juguete".

"Vamos a proponer que se amplíe por los costados, por un lado hasta la calle de Mayoral y el paseo de María Agustín y la plaza de Europa y por otro, de San Vicente de Paúl a Asalto para enlazar con el Coso", ha declarado. Asimismo, la intención de los socialistas es que llegue también a la margen izquierda en el Arrabal. "Es razonable que si hay altos niveles de contaminación en Don Jaime I también pueda existir a 200 metros al otro lado del Ebro", ha indicado.

Sobre los plazos, la intención es que entre en vigor oficialmente, es decir, que se comience a multar a los incumplidores, en 2025 y no en 2026 y que la extensión a la zona más amplia, que abarcaría hasta la plaza de Basilio Paraíso, se haga en 2028 y no en 2030.