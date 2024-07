La nueva Romareda será una "olla a presión" blanquiazul con 43.110 asientos y para los conciertos se podrán vender 50.266 entradas

Si Enrique Bunbury actuara a partir de 2028 en la nueva Romareda, podría cantar ante 50.266 fans, 16.350 más que ahora. Zaragoza tiene voluntad política para regresar al circuito de música internacional en directo, y con el campo renovado tendrá un recinto adecuado para poder hacerlo. Y es que la vieja Romareda no da para más. Admite Fernando Martínez Altarriba, director de Idom en Zaragoza, la consultora que ha diseñado el proyecto, que le da cierta pena, pero que "el estadio necesita una renovación absoluta y no puede seguir así". "Aprovechando que estamos en Segunda, a ver si cambiamos de golpe y volvemos a primera con un campo en condiciones", confía.

El proyecto de ejecución de la nueva Romareda apenas presenta variaciones respecto al básico. Tendrá 43.110 asientos para cumplir las exigencias de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), que exigía ampliar las plazas para la prensa durante los partidos del Mundial 2030 y no conviene bajar de 40.000 abiertas al público. Pero, si el club asciende y la ciudad crece, ¿se quedará el campo pequeño? Martínez Altarriba cree que no. "Dimensionar el campo le corresponde al Real Zaragoza. Con la masa social que tiene, preferimos que esté casi siempre lleno a que parezca vacío. Y hay parámetros económicos. No podemos hacer un campo para 55.000 por si somos campeones de Europa", avisa.

No desvela el director de Idom el coste del estadio. Atendiendo a recientes declaraciones de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se quedaría en torno a 150 millones de euros. Sí se refiere a la ejecución de la obra, que se llevará a cabo en dos fases, la primera, en la campaña 24-25, con el club jugando en La Romareda; la segunda, cuando se ejecute el resto al disputarse los partidos en el estadio portátil del Parking Norte.

"Con el traslado se ahorra tiempo porque la operativa cambia. El terreno de juego será la zona de acopio de materiales y se podrán hacer trabajos en paralelo. Lo único que nos preocupa es ir coordinándolo todo y que podamos resolver los problemas que vayan surgiendo", señala el director de Idom en Zaragoza.

La primera bola de partido se juega ahora. Hay que ejecutar la demolición de la Gerencia de Urbanismo y lograr que la zona sea transitable antes de que empiece la Liga. Explica Martínez Altarriba que en la propuesta del contratista se fijaba el fin entre el 16 y el 18 de agosto, y recuerda que el Zaragoza iniciará la competición con tres partidos fuera de casa.

Respecto al proyecto básico, se han ampliado, también, las salas técnicas y han incluido cambios a petición de los técnicos municipales para ajustarse a las ordenanzas. La FIFA puede pedir modificaciones hasta que empiece el Mundial de 2030, si bien se tratará de actualizaciones tecnológicas y el estadio "se ajustará sin problemas".

A la rentabilidad del estadio para el equipo y para la sociedad La Nueva Romareda SL contribuirán los usos coadyuvantes y los terciarios. El proyecto de ejecución recoge la posibilidad de incluir un museo, un tour, un restaurante tematizado... Pero será el club quien decida. Defiende, en todo caso, que acceder a una parte del estadio los 365 días del año es normal, disponer de museo y una tienda también, y en el caso del futuro campo del Zaragoza, tendrá como atractivo añadido una terraza en la cubierta, con vistas la Parque Grande, ideal para tener una cafetería o para organizar eventos.

Y es que los nuevos estadios de fútbol, las catedrales del siglo XXI, no solo son para jugar al fútbol. Con capacidad para vender 50.266 entradas, la nueva Romareda estará entre los recintos con más capacidad para acoger conciertos y será el más moderno del país. En los estadios se puede celebrar, además, eventos de empresas, presentaciones de coches y hasta bodas. "Hay estadios que organizan 200 eventos al año, unos con 20 asistentes, otros con 3.000", explica. Pero no solo. En San Mamés se han celebrado partidos de rugby y hay estudios de rentabilidad del campo que apuntan a la celebración de combates de boxeo, de ligas deportivas alternativas como ‘League of Legends’ o ‘King League’...

En el caso de los conciertos, se prevé que Zaragoza pueda acoger al año dos macroconciertos con el aforo completo y ocho de ciclo, con unos 12.000 espectadores.

Una 'bombonera' blanquiazul

La nueva Romareda, que resguardará a los aficionados del cierzo, será una olla a presión, una ‘bombonera’ zaragozana. Se conseguirá al hacer más verticales las tribunas interiores, al dotar de mayor pendiente a las gradas y al cubrirlas con la espectacular cubierta, que estará inclinada hacia el terreno de juego e incitará a los aficionados a animar todavía más. El azul y blanco será santo y seña del estadio, con guiños a los colores del resto de las equipaciones. Y mantiene, cómo no, las históricas porterías.