Adiós a la vieja Romareda: los primeros derribos ponen fin a 23 años de líos políticos y cuatro proyectos fallidos

Empieza una nueva era. El inicio del derribo del Cubo, la antigua Gerencia de Urbanismo y el Gol Sur marca este lunes el paso de la vieja Romareda a la nueva, de un deteriorado estadio de fútbol a otro acorde al siglo XXI con el que Zaragoza será, salvo sorpresa mayúscula, sede del Mundial de 2030. Se podrá fin a 23 años de líos políticos y a cuatro proyectos fallidos, a más de dos décadas de incomodidades para los socios y de ocasiones perdidas al quedar la ciudad fuera del circuito de música internacional.

Más de 180 operarios trabajaban este domingo en el desmontaje del escenario, los baños portátiles y las barras del concierto de Bunbury, el broche de oro para un épico estadio que no volverá a ser lo que ha sido hasta ahora. Acabarán el próximo miércoles, aunque en el Gol Sur no se actuará hasta finales de mes o inicios de agosto.

En menos de un año y con 350 operarios se levantó en 1957 la actual Romareda. Costó 15.079.016 pesetas de las de entonces (96.000 euros al cambio). Nada tiene que ver con la obra faraónica que se plantea ahora. La complejidad máxima que encierran los nuevos estadios, a los que algunos consideran las catedrales del siglo XXI, se nota en el precio y en la duración de los trabajos. El coste del nuevo estadio rondará los 150 millones de euros y el fin de obra está previsto para finales de 2027 o inicios de 2028.

Vicisitudes políticas, judiciales y económicas han impedido que los cuatro proyectos anteriores prosperasen. Eran propuestas de lo más variadas. Desde trasladar el estadio a Valdespartera (2001), con diseño de Ricardo Bofill, a llevarlo a la Orla Este (2011), con un proyecto de Joaquín Sicilia. El de los arquitectos Cano y Lasso, el que planteó en 2003 dejar el campo donde está e incorporar dos grandes torres de equipamientos, se paralizó por la vía judicial en el último momento. Tampoco prosperó el de Carlos Lamela, en 2005.

Con un estadio construido hace 67 años y la posibilidad de ser sede de un Mundial, la discusión política se ha relajado. Porque la vieja Romareda no da para más. Este domingo, con las gradas vacías y mientras los operarios retiraban del césped el escenario, parecía un estadio desangelado. La pintura está desconchada, los asientos son viejos; los marcadores, carne de museo; la publicidad se ‘pinta’ en lonas, no hay pantallas y del VAR, mejor ni hablamos.

Al mirar hacia el Gol Sur, se veían huecos en las gradas por el saqueo que perpetraron, una vez más, los nostálgicos. Como atornillaron mejor los asientos antes del último show, hubo quien tuvo que desistir del intento al ser incapaz por falta de fuerza o de pericia de arrancarlos del hormigón.

El inicio de las obras, al que acuden este lunes la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de la DGA, Jorge Azcón, y el director general del club, Fernando López, será este lunes testimonial. La UTE OHLA–Deltapunt 3000, que se adjudicó los derribos por 3,1 millones, empezará por trabajos operativos y logísticos. Ejecutará los derribos del Cubo, la antigua Gerencia de Urbanismo y el Gol Sur; excavará el sótano de esta grada, cimentará y construirá los muros de contención.

Tan importante como las obras del estadio será lanzar el plan de explotación. Y hay un ingente trabajo por hacer. No se han definido aún los usos terciarios, a los que se destinarán los 20.000 metros cuadrados. Pueden alojar desde un hotel a comercios y restaurantes. Ni se conoce el proyecto de ejecución. Solo trascendió que el campo tendrá 43.110 butacas y un aforo para conciertos de 50.266 personas.

Los estadios del siglo XXI no solo sirven para jugar al fútbol. A los ingresos por venta de entradas, publicidad en el estadio y derechos televisivos, se puede sumar el patrocinio del nombre (naming rigths), que podría reportar 1,1 millones por año, y el de la grada. En la celebración de eventos, con 24 al año ingresaría unos 96.000 euros; con los conciertos (prevén dos grandes y 8 mediados), 200.500 euros. De la treintena de abonos VIP actual se pasaría a 2.000 plazas. Solo con que se vendieran 1.200 a 2.600 euros, se ingresarían 3,1 millones. Con los tres años de obras que quedan, tiempo hay para buscar las fórmulas que aporten una mayor rentabilidad económica y social.