La única herida grave por la gran tormenta de Parque Venecia tendrá que ir a los tribunales para reclamar la indemnización

El Consorcio de Compensación de Seguros ha pagado 50,8 millones por 4.012 peticiones, y tiene pendientes otros 20 millones más por la histórica tormenta que causó graves daños en la provincia de Zaragoza los días 6 y 7 de julio de 2023. Ha denegado, sin embargo, la petición de Yolanda Fernández, la única herida grave por la tormenta, que, tras permanecer dos meses en el hospital, ocho de baja y tener secuelas, tendrá que pelear en los tribunales una indemnización.

En el último año, el Consorcio de Compensación de Seguros ha tramitado solicitudes llegadas de 40 municipios de la provincia. La mayoría, 2.369, procedían de Zaragoza, donde se pagaron 40,4 millones y hay pendientes otros 21 más. En segundo lugar está Cuarte con 1.352 peticiones, 9,3 millones y 9,4 que aún deben liquidar. Cadrete (143), El Burgo (43) y La Puebla de Alfindén (27) se han repartido, en total, 894.000 euros. El 52% de las peticiones se referían a viviendas y comunidades de propietarios, el 24% a coches y un 18%_a comercios y almacenes.

Según los datos de Cepyme, más de 460 comercios e industrias se vieron afectados, y entre un 15% y un 18% aún no han cobrado. Las hay, incluso, que valoran ir a los tribunales para reclamar el 100% de los daños.

A juicio irá también Yolanda Fernández, la única herida, para reclamar su indemnización. Sufrió una rotura de pelvis, hipotermia y la operaron de urgencia por una hemorragia interna. Estuvo ingresada hasta el 8 de septiembre, permaneció ocho meses de baja y tiene aún secuelas. Explica que no puede estar en cuclillas y, al estar de pie, se le carga la pelvis. Las psicológicas no sabe cuánto durarán. «Al agua siempre le voy a tener fobia. No puedo ver imágenes de riadas y sufro ansiedad», señala.

José Luis Carrera, su abogado, recuerda que Yolanda Fernández sufrió las lesiones cuando salió del coche en el Tercer Cinturón y la atropelló un coche que flotaba en la riada que bajaba por la Z-30 por una tromba de agua. Era un coche desconocido, arrastrado por daños meteorológicos, factores que, en su opinión, debe compensar el Consorcio de Seguros aunque no vea motivos para hacerlo. «Nos va a obligar a reclamar judicialmente», avisa. Lo hará tras analizar el informe médico de Yolanda, que recogerá el tiempo de baja y las secuelas. «Fue la única lesionada de aquella tormenta», recuerda, y la espera de la indemnización se alargará todavía más.