Atrapado en el coche en medio de la riada de Parque Venecia: "No sabía por dónde ir, era una locura"

Al presidente de la Asociación Vecinal de Parque Venecia, José Antonio Andrés, la gran tormenta del 6 de julio le pilló en el coche. Estaba recogiendo a una persona en la Estación Delicias de Zaragoza cuando comenzaba a caer la lluvia y el granizo, y en ese momento ya supo que lo que pasaba era algo fuera de lo normal. "Me di cuenta de que iba a ser histórica", rememora ahora que ha pasado un año. Eso sí, dice que nada le hacía pensar lo que verdaderamente iba a ocurrir, y que poco después vería desde el volante de su vehículo cómo caía el agua por las calles del barrio como si fuera una "cascada".

Al salir cuenta que la situación ya era, cuanto menos, caótica. Ya había muchas calles anegadas cuando conducía hacia su vivienda, como la de La Rioja o la avenida de Navarra, donde incluso flotaban los contenedores de basura. "No sabía por dónde ir, era una locura", relata. Como pudo, incluso viéndose obligado a circular en dirección contraria, continuó con su camino, pero antes de llegar al cuartel de la Policía Local de la Paz se tuvo que detener. Los agentes impedían el paso porque el agua ya bajaba en gran cantidad y con mucha fuerza. Recuerda el color marrón que tenía a causa del barro y los sedimentos que había arrastrado desde lo alto del barranco de la Muerte.

Había cientos de vehículos detenidos y se vivieron momentos de incertidumbre. "Ni la propia Policía sabía que hacer, nadie sabía de donde podía venir tanta agua", recuerda. En ese momento, ya ni siquiera llovía. Cuenta que la riada bajaba por la avenida y también por detrás del cuartel y hubo un momento que llegó a formarse "una especie de cascada". Los conductores estuvieron más de una hora parados y dentro de sus vehículos mientras a través del móvil se daban cuenta de que el verdadero peligro estaba poco más lejos, en el Tercer Cinturón.

En ese momento, Andrés no dejó de atender y hacer llamadas. Cuenta que uno de los primeros que contactó con él para interesarse por lo que estaba ocurriendo fue el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano. También le llamaron muchos vecinos que no sabían si era seguro o no salir a la calle. "Nos pilló bastante de sorpresa a todos", relata.

El canal perimetral, urgente

Pasado un año, Parque Venecia ha recuperado la normalidad, pero espera todavía a la prometida construcción del canal perimetral para que sus vecinos vuelvan a sentirse verdaderamente seguros. "Hay que acometer las obras lo antes posible", dice Andrés, que añade que lo ideal hubiera sido que la infraestructura que deberá recoger el agua en casos similares, en la trasera del colegio María Zambrano, hubiera estado lista antes del inicio del próximo curso para que las familias pudieran estar tranquilas. Pero no va a ser así.

La tubería en mitad del camino en el anillo verde. HA

Caminos dañados en el anillo verde. HA

Los daños que todavía no se han subsanado son los que causó la tromba de agua en el anillo verde entre Valdegurriana y La Cartuja, por donde muchos vecinos pasean o hacen deporte habitualmente. La riada arrastró la tierra que cubría una enorme tubería que no ha vuelto a ser tapada, por lo que los vecinos la atraviesan cuando pueden, normalmente utilizando tablas, cuando se topan con ella en su trayecto. Otros caminos están también desdibujados o destruidos. Andrés asume que habrá que esperar a la llegada de las ayudas estatales para esto se solucione.