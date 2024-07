Serrano admite "preocupación" ante un posible retraso de las obras del Portillo

El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha admitido este jueves que la posibilidad de que las obras de urbanización del Portillo sufran retrasos en los plazos previstos está causando inquietud en el Ayuntamiento de Zaragoza. Según ha dicho, el recurso presentado a los pliegos de Zaragoza Alta Velocidad para la redacción del proyecto podría, de prosperar, causar una demora de "tres o cuatro meses" en el plan inicialmente marcado.

"Me preocupa que conlleve un retraso, espero que no sea superior a tres o cuatro meses", ha recalcado el edil. Según ha dicho, lo más probable es que entre este jueves y mañana viernes se conozca si el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha admitido o no ese recurso. En caso de que se haya estimado, habrá que volver a sacar a licitación el contrato, lo que significa al menos tres meses más.

En caso contrario, si finalmente no se estima el recurso y las noticias son "positivas", Serrano ha dicho que el retraso será únicamente de 15 días.

El edil ha remarcado, no obstante, la "prioridad absoluta" que es para el equipo del gobierno la recuperación de la zona verde del Portillo para el disfrute de los vecinos del barrio zaragozano de Las Delicias y del resto de la ciudad.