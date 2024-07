Una nueva detención da un giro al caso del chico de 15 años acuchillado en Zaragoza

El próximo sábado se cumplirá un mes del acuchillamiento que pudo costar la vida a un chico de solo 15 años en Zaragoza. El menor ingresó directamente en la uci del hospital Clínico, ya que la cuchillada le afectó al hígado y fue necesario operarlo de urgencia. Hasta la fecha, la Policía todavía no ha podido dar con el autor material de la agresión. Sin embargo, el Grupo de Homicidios acaba de identificar y detener a un joven que reconoce haber presenciado e incluso grabado lo sucedido, lo que podría suponer un giro importante en la investigación.

Según fuentes próximas al caso, el arresto de A. E. H., de 18 años y nacido en Marruecos, se produjo el pasado 27 de junio, después de que la propia víctima lo identificara “sin ningún género de dudas” como uno de sus agresores en una composición fotográfica que le mostró la Policía. Durante su declaración en comisaría, el detenido negó haber participado de forma activa en la sangrienta emboscada. Según este, se limitó a hacer una grabación con su teléfono móvil porque así se lo exigieron sus acompañantes, unos jóvenes llegados de Barcelona a los que dice que acababa de conocer, por lo que no sabría su nombre.

El investigado aseguró a la Policía que de haber sabido que iba a pasar lo que pasó, nunca habría accedido a grabar nada. De hecho, parece que, al ver cómo estos jóvenes atacaban al menor, sorprendido y muy asustado, decidió marcharse rápidamente de allí.

El nuevo investigado exonera a los otros detenidos

Como adelantó HERALDO, el violento acuchillamiento se produjo poco antes de las 3.00 del pasado 8 de junio. Y gracias a las descripciones que facilitó el amigo que acompañaba a la víctima, la Policía Nacional identificó y detuvo esa misma madrugada a dos de los presuntos agresores en la avenida de Madrid: el colombiano Juan Jacobo P. F., de 21 años, y el rumano George Cristian P., de 22, a los que el juez de guardia puso horas después en libertad al no poder atribuirles la autoría de la tentativa de homicidio.

Para sorpresa de los investigadores, el marroquí arrestado ahora por el acuchillamiento del menor de 15 años dijo no saber quiénes son los otros dos jóvenes a los que se investiga por estos hechos. Según este, no se trata de las personas con las que él iba ni los conoce de nada. De confirmarse esta versión, podrían retirarles los cargos. Pero todavía es pronto para ello, y habrá que esperar a identificar y arrestar a los acompañantes del marroquí, para el que la Fiscalía no pidió finalmente prisión, logrando así quedar en libertad.

No sin dificultades, porque sigue recuperándose y le cuesta caminar, el menor acuchillado pudo declarar por fin el pasado 21 de junio ante el juez, al que contó que lo rodearon “cuatro o cinco” jóvenes de “origen latino”. La víctima aseguró que no los conocía “de nada”, pero uno de ellos se le acercó para decirle: “Que lo qué, mama huevo, baja de tres”. Él no entendió nada, pero parece que se trata de una expresión que suelen usar los miembros de alguna banda latina -posiblemente, los Black Panther- durante sus cacerías. Una información clave para los investigadores.

El amigo que acompañaba al chaval, también menor de edad, se asustó y le gritó que se echara a correr. Pero no le dio tiempo, ya que le clavaron un objeto punzante que no pudo distinguir “debajo del pecho derecho” y empezó a sangrar de forma abundante. La víctima contuvo como pudo la hemorragia y hasta logró dar algunos pasos buscando ayuda. “Me muero, me muero”, le oyó decir poco después un hombre que se encontraba sentado en un banco ubicado a la altura del número 14 de la calle de los Hermanos Gambra. El viandante llamó a la Policía Nacional y no tardó en llegar una ambulancia que trasladó al acuchillado al hospital Clínico.