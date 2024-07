Los mensajes de un presunto pederasta descubren una agresión sexual a una chica de 15 años en Zaragoza

Una gran operación de la Policía Nacional contra el intercambio en internet de imágenes y vídeos de explotación sexual infantil permitió detener hace solo unos días a 15 presuntos pedófilos en distintas ciudades españolas, uno de ellos en Zaragoza. Los agentes buscaban fotos y grabaciones pero, según ha podido saber HERALDO, lo que encontraron en el teléfono móvil de este hombre fue algo más: en concreto, una serie de mensajes que revelaban que podía mantener una relación afectiva y sexual con una menor de solo 15 años, 35 menos que él.

Del inesperado hallazgo se dio cuenta al juez de guardia de Zaragoza, que al entender que el investigado podría haber cometido un delito de agresión sexual del artículo 181.4 del Código Penal, por ser la chica menor de 16 años y no estar capacitada para dar su consentimiento, envió a J. M. L. a prisión provisional. No en vano, el castigo previsto para estos casos, en los que hay acceso carnal, es de entre ocho y doce años de cárcel, siempre que no medie violencia. Porque de hacerlo, la condena sería de entre doce y quince años.

Dada la gravedad de los hechos y de la medida impuesta al supuesto agresor, la jueza encargada de la instrucción del caso decidió interrogar lo antes posible a la víctima. Lo hizo el pasado 25 de junio, solo cinco días después del ingreso del investigado en el centro penitenciario de Zuera. Durante la exploración, como se denomina técnicamente a la declaración de un menor en sede judicial, la chica reconoció haber mantenido relaciones sexuales completas “en varias ocasiones” con el encausado.

Cuando fue detenido por la Policía, el hombre no negó las relaciones sexuales, pero alegó que desconocía la edad de la víctima. Para la jueza instructora, esta excusa “no resulta verosímil”. Y llega a esta conclusión a partir de los mensajes que ambos intercambiaron, en los que “claramente” se alude al hecho de que ella era menor y necesitaban “esperar tres años” hasta que cumpliera la mayoría de edad para “tener libertad de acción”. Además, la propia chica aseguró a la magistrada que había dicho “expresamente” al encausado que tenía 15 años.

La jueza descarta violencia o intimidación

Tras hablar con la víctima, la instructora concluyó que el investigado no había ejercido “violencia o intimidación” sobre ella. Tampoco apreció “un especial hostigamiento” por parte del hombre hacia la menor. “Por lo que no se estima indispensable la medida de prisión provisional”, señala la magistrada en un auto dictado justo después de explorar a la víctima y con el que autoriza la salida de J. M. L. de la cárcel de Zuera.

Recuerda la jueza que, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la prisión provisional solo se adopta cuando no existen otras medidas menos gravosas para evitar la fuga del investigado, que este oculte pruebas o incluso adopte represalias sobre la víctima. Pero considera esta que tales fines pueden lograrse sin que el presunto agresor siga preso, puesto que “cuenta con un domicilio donde ser localizado y no parece existir un grave riesgo de reiteración con tras posibles víctima”, indica.

De todos modos, como medidas preventivas, la instructora impone a J. M. L. la obligación de permanecer alejado al menos 200 metros de la menor: tanto de su domicilio, como del centro educativo al que asiste o de cualquier otro lugar al que pueda acudir. Le prohíbe también contactar con ella por cualquier medio “directo o indirecto” para impedir que “trate de condicionar sus manifestaciones futuras” sobre lo ocurrido.

Ante un posible riesgo de fuga, la magistrada retira el pasaporte al presunto agresor y le obliga a comparecer cada quince días en el juzgado. Le recuerda también que, en caso de incumplir alguna de las medidas, podría incurrir en un delito de desobediencia y volver inmediatamente a prisión.