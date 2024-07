La Tipográfica de Caspe, un negocio centenario que busca continuar con su libro de vida

Pocas imprentas recogen tesoros de vida tan bien guardados como La Tipográfica Sanz de Caspe. Un negocio centenario del que han salido impresiones tan importantes como el primer ejemplar del seminario bajoaragonés 'El Guadalope' o el primer libro sobre Caspe y el Compromiso. Por sus talleres han pasado ya tres generaciones, la de su fundador José Sanz, la de su hijo, tocayo de nombre y apellido, y la del actual gerente, Pedro Pardo, que busca contra reloj un nuevo capítulo de un libro histórico que espera, por el momento, no tener final.

Su historia se remonta 104 años atrás. Corría el año 1920 cuando el caspolino José Sanz Salvo y Roberto Esteban, conocido en Caspe como 'El Alcañizano', fundaron La Tipográfica Sanz. Un negocio próspero caracterizado en sus primeros años por los trabajos artesanales de recuerdos de defunciones, nacimientos, composición de letras o impresiones de ejemplares de revistas. Todo hecho a mano y con un toque característico de sus propietarios por aquel entonces.

Unos años después, ya con Esteban retirado del negocio, José Sanz era el único propietario de La Tipográfica que cedió a su hijo, también José Sanz, la imprenta. Pasaban por una época de éxitos por lo que necesitaban recolectar más trabajadores. Así que, allá por el año 1975, colocaron en la puerta un cartel. "Se necesita aprendiz", decía. Una frase que observó el actual propietario y que no pudo dejar pasar de largo.

La Tipográfica de Caspe en el año 1949 Heraldo

Un programa de fiestas de Caspe hecho por La Tipográfica Heraldo

"Yo terminé el colegio con 14 años y mi padre me dio la oportunidad de seguir estudiando, pero yo no quise, así que un día me fui por las calles de Caspe en busca de trabajo y fui cuando di con esta oferta y ya desde entonces no me he separado de La Tipográfica", recuerda Pedro Pardo que cumple 49 años como trabajador de esta imprenta.

Solo dejó su oficio durante los meses que hizo la mili en Castellón, aunque no del todo. "Me encanta mi trabajo y todo el mundo de la imprenta, entonces incluso en mi estancia en la mili, hice horas extra en una imprenta para ganarme un dinero extra", sostiene Pardo que a la vuelta se volvió a incorporar a La Tipográfica.

Es el séptimo de ocho hermanos de una familia granadina que se trasladó a Caspe por la construcción del pantano de la localidad y desde entonces se afincaron en la zona. "Soy maño y nací y crecí aquí", dice orgulloso. Por ello, asegura que todos le conocen: "Soy Pedrito, el de la imprenta, así es como me dicen los vecinos".

La imprenta ha sido parte de la historia de Caspe durante 104 años. Tras casi medio siglo y con un puñado de recuerdos a sus espaldas, a sus 63 años quiere jubilarse y busca incansablemente un traspaso. "Ni mis hijos, ni el chico que se encarga actualmente del diseño gráfico quieren hacerse cargo del negocio", sostiene Pedro.

Por ello, pone su granito de arena y proporciona todo lo que tiene a su alcance para el nuevo propietario que se ofrezca. "Es verdad que algo del oficio de la imprenta tiene que saber, pero yo enseñaré todo lo posible", manifiesta. Sus labores ya no son tan artesanales como las de aquel entonces. Se encarga de hacer revistas, programas de fiestas de pueblos, encuadernados, utilizar maquinas de impresión y también de la labor presupuestaria.

Múltiples tareas que le quitan demasiado tiempo, justo ahora que busca tener más. "Aunque es una cosa que me gusta mucho, a veces meto 10 o 11 horas y lo que quiero es irme, no hacer más", dice entre risas.

La Tipográfica de Caspe APEC La Tipográfica Sanz de Caspe

Para aquellos que busquen lanzarse al negocio, asegura que La Tipográfica Sanz cuenta con una retahíla de clientes bastante consolidada. "Desde el primer mes, tienen la facturación asegurada porque esto da para vivir con un sueldo bueno en el pueblo, así que para los interesados puede ser una propuesta bastante atractiva", sostiene.

La Asociación Profesional de Empresarios de Caspe y Comarca se han hecho eco de un vídeo con las entrañas de La Tipográfica Sanz y su propietario para ayudar a buscar un nuevo gerente. Desde la asociación dicen que la zona está atravesando una situación complicada, porque "no hay relevo generacional" en muchas de sus empresas de la zona. Así, esperan encontrar pronto el propietario que continúe escribiendo la historia de este libro de vida.