Detenido en Zaragoza un peligroso fugitivo buscado por estrangular a su mujer cuando dormía

La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un peligroso fugitivo buscado por las autoridades desde el año pasado tras escaparse de prisión cuando cumplía condena por estrangular a su pareja en el barrio de San José. Los hechos por los que se buscaba al fugado, de nacionalidad ecuatoriana, ocurrieron el 3 de julio de 2011 cuando este acabó con la vida de su mujer, de 28 años, con quien tenía dos hijos en común. Lo hizo estrangulándola cuando dormía.

El homicida fue condenado por el crimen pero aprovechó un permiso que se le concedió en septiembre de 2023 para fugarse de la cárcel de Zuera. Desde entonces, Luis Eduardo Chacha era buscado no solo para su reingreso en prisión por este asesinato, sino también por varias requisitorias por violencia de género interpuestas contra él por su posterior pareja. La detención del fugitivo se produjo sobre las 13.00 del pasado 19 de junio en la inmediaciones del camino Puente Virrey.

Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, el homicida de 43 años, tenía vigente una reclamación por violencia machista, a la que se sumaban otras tres por quebrantamiento de condena. Tras prestar declaración en el juzgado de guardia, se decretó su retorno a prisión.

Los agentes del Grupo de Fugitivos localizaron a Luis Eduardo Chacha hace unos días en un parque infantil de la capital aragonesa acompañado de una nueva pareja, motivo por el que montaron enseguida un seguimiento que acabó con su detención. La investigación se enmarca dentro de la operación Violeta, dirigida a la localización de los fugitivos reclamados por los delitos sexuales.

Momento de la detención de Luis Eduardo Charcha en Zaragoza P. N.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la situación de fuga y paradero desconocido del autor del crimen. El fugitivo, que tenía dos hijos en común con la fallecida, urdió un plan para acabar con su vida cuando esta dormía.

Dada la extrema gravedad de los hechos y la peligrosidad del investigado, los agentes se afanaron en su localización. El Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional del Ecuador descartó que el hombre hubiera regresado en su país durante su huida.

Localizado y detenido en Zaragoza

A raíz de numerosas gestiones policiales, los agentes acreditaron que todo el entorno del investigado continuaba viviendo en Zaragoza, si bien cambiaba de domicilio constantemente. Tras varios meses de seguimientos a familiares y personas relacionadas con Chacha, unidos al la investigación sobre los movimientos bancarios de sus cuentas y tarjetas, los agentes pudieron confirmar que el homicida residía en la capital aragonesa.

A mediados del pasado mes de junio, el fugitivo fue visto en un parque infantil de Zaragoza acompañado de una nueva pareja. Ante el riesgo de que esta mujer pudiera correr también peligro, se decidió actuar de forma rápida.

Dado el gran parecido físico que guardaba con dos de sus hermanos, de similar edad, fue necesario confirmar su identidad a través de diferentes tatuajes. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición judicial.

Un hijo de 10 años encontró el cadáver

El crimen de Angélica Chusete, de 28 años, se produjo el 3 de julio de 2011 en una vivienda del número 103 de la avenida de San José de Zaragoza. Los hechos ocurrieron sobre la una y media de la madrugada, tras una discusión entre la pareja que despertó al mayor de sus dos hijos. El niño, de diez años, se levantó y se encontró el cuerpo de su madre inmóvil y tirado en el suelo. Su padre había abandonado el domicilio familiar.

Según fuentes policiales, fue el propio hijo de la fallecida quien llamó por teléfono a su tío y le puso al corriente de lo que acababa de suceder. Le contó que su madre estaba mal y que su padre se había ido de casa dejándoles solos a él y a su hermana, de solo tres años. Este familiar acudió enseguida a auxiliarles y, al entrar en la casa, vio que la mujer yacía en el suelo aparentemente inconsciente y con los labios hinchados. Luis Eduardo Chacha decidió salir corriendo a la calle a pedir ayuda, y casualmente se encontró con un coche patrulla al que dio el alto.

El ecuatoriano fue condenado inicialmente a 18 años de prisión por un delito de asesinato, pena que después el Tribunal Supremo rebajó a 14 años y medio. El jurado declaró a Chacha culpable de asesinato con las agravantes de parentesco y alevosía sobrevenida por entender que ejecutó la acción de un modo sorpresivo, impidiendo cualquier reacción defensiva de la víctima.

El abogado defensor de Chacha, José Cabrejas, recurrió ante el TSJA, pero este confirmó la sentencia dictada por el magistrado que presidió el jurado. Sin embargo, el Supremo le dio después la razón al entender que, como mantuvo desde el principio, no existió la alevosía sobrevenida. Los magistrados dijeron que cuando el estrangulamiento es el último acto de una agresión que comenzó de frente y con forcejeos, como en este caso, no hay alevosía. El fallo tuvo un voto particular manteniendo lo contrario.