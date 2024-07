Familias del colegio Gil Tarín de La Muela: "La inclusión es una palabra muy bonita, pero a la práctica no se lleva"

Tras acabar el curso con dos auxiliares menos de lo requerido por el centro y enterarse de que el curso que viene perderán a una maestra de PT (pedagogía terapéutica), las familias del colegio Gil Tarín de La Muela se han puesto en pie de guerra para "intentar que lleguen al centro todos los recursos necesarios".

"Este curso empezamos con una sola auxiliar para todo el colegio. Teníamos las horas contadas, y hay familias que al año que viene se van a otro cole porque teniendo un diagnóstico de autismo en aula preferente TEA estaban aquí y no han llegado los apoyos", denuncia Aranzazu López, la madre de David.

Aránzazu Navarro, la mamá de David, con dos de sus hijos. Guillermo Mestre

El pequeño, de 4 años, padece una discapacidad visual como secuela de un tumor cerebral que le extirparon hace un año. "Intelectualmente el niño está bien, se incorporó al colegio de manera normal, pero hoy por hoy los apoyos que debe tener no los tiene. Es un niño reconocido con necesidades especiales. Lleva la evolución de un niño normal, con todo adaptado para él ir aprendiendo. El problema es que este año nos enfrentamos a que van a quitar una profesora de educación especial, que pasa al equipo directivo, y el colegio se queda con dos, insuficientes para atender a mi hijo y a los demás niños", afirma esta madre.

El colegio Gil Tarín de La Muela, con capacidad para 450 escolares de infantil y primaria, tiene en la actualidad matriculados a 672 alumnos, y al menos 35 de ellos presentan necesidades educativas especiales.

El año pasado, pese a que se solicitaron 4 auxiliares, empezaron el curso solo con una y hasta el último trimestre no se incorporó una segunda persona. "Para que los niños estén bien atendidos es necesario que nos repongan a la PT y nos lleguen mínimo 4 auxiliares el curso que viene. Es por lo que luchamos las familias", apuntan desde el Ampa.

Varias familias con niños con necesidades especiales, a las puertas del CEIP Gil Tarín de La Muela. Guillermo Mestre

"Cada vez hay más niños y menos horas de apoyo. Justo al revés de lo que tendría que ser", se queja, por su parte, la madre de Erik, un niño de 4 años con autismo. Según relata, el retraso en los diagnósticos sumado a que también hay familias "que se niegan" a reconocer este trastorno, hace muy complicado en la práctica que lleguen los recursos necesarios al centro.

"Aquí no quieren poner aula TEA porque necesitan 7 diagnósticos y hay 2 en el colegio. ¿Qué ocurre? Que cuando son tan pequeños, a no ser que sea un caso tan claro como el de mi hijo, no se va a hacer esa evaluación. Se mete como trastorno generalizado del desarrollo, lo que no significa que no necesiten aula TEA o apoyo, pero eso no lo van a tener en cuenta porque no hay un diagnóstico en firme, y eso es un problema", señala esta madre.

Erik, de 4 años, junto a sus padres, en el colegio Gil Tarín de La Muela. Guillermo Mestre

Por su parte, las familias del Gil Tarín son conscientes de que los profesores del centro están haciendo "encaje de bolillos" para llegar a todo, pero reivindican más recursos para evitar que se produzcan situaciones como la de Enzo, un niño de seis años con autismo, matriculado en el centro desde los dos años, que dejará este colegio ordinario de La Muela el curso que viene para ir a uno de Educación Especial por las "carencias" actuales.

"En primero y segundo de Infantil había menos niños con necesidades especiales y teníamos dos auxiliares. Este año hay más niños y hasta mayo hemos tenido solo una auxiliar de educación especial a 27 horas. Mi hijo se va a un colegio de educación especial, en concreto al Alborada, porque aquí no conseguimos aula TEA, ni PT, ni más auxiliares… La decisión es dura. Te sientes impotente porque intentas poner medios, parece que te dan una palmadita y te dicen que harán lo posible, pero ves que no te hacen caso. Pedimos inclusión, que es una palabra muy bonita pero que a la práctica no se lleva", defiende Isabel Cabanillas, la madre de Enzo.

Por su parte, desde el departamento de Educación se asegura que no se va a producir ninguna reducción de cupo en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje al curso que viene, y defienden que a lo largo de este ya se han hecho dos incrementos presupuestarios y llamamientos extraordinarios para solventar la falta de auxiliares de educación especial que presentaban este y otros colegios públicos aragoneses. "Se ha acabado el curso con más de 600, cuando el curso pasado había solo 480", recuerdan las mismas fuentes.