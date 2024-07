Una disputa entre dos hombres por sus respectivos orígenes termina a botellazos en Zaragoza

Dos hombres, uno de origen ecuatoriano y otro, nicaragüense, fueron detenidos el pasado domingo por agredirse mutuamente con botellas de cristal y causarse lesiones de las que tuvieron que ser atendidos en el hospital con varios puntos de sutura.

La disputa tuvo lugar en el barrio de Las Delicias al mediodía del 30 de junio. Una dotación de la Policía Nacional que patrullaba por el paseo de Calanda se sorprendió al oír gritos procedentes de un bar próximo. Al acercarse observaron a un grupo de personas concentradas en pocos metros y una botella de cristal salir volando hacia una de ellas.

Los agentes se dirigieron rápidamente hacia el grupo para separar a las partes enfrentadas y entonces pudieron ver a dos varones que sangraban abundantemente, uno por la cabeza y otro debido a un profundo corte en una mano. Uno de los heridos, que luego fue identificado como Víctor Nelson G. S., ecuatoriano de 50 años, se dirigía al otro con frases como: “Juro que te voy a matar, se dónde vives, eres del barrio”. Y el otro, Estiwer Andrés S. B. ., nicaragüense de 24 años, respondía: “Yo sí que te voy a matar, todos los de Ecuador sois basura; vigila muy bien a tu familia”.

Los policías comprobaron que en el suelo había multitud de cristales procedentes de botellines de cerveza rotos y que los dos contrincantes precisaban asistencia médica ante la aparatosidad de sus heridas. Mientras esperaban la llegada de una ambulancia, Estiwer Andrés S. B. . manifestó a uno de los policías: “La basura que viste de negro me ha estado provocando y me ha partido una botella de cristal en la cabeza”.

El otro, por su lado, explicaba al segundo agente: “El pandillero con el que está hablando tu compañero no para de meterse con mi nacionalidad, se me ha encarado amenazándome de muerte con una botella de cristal y me ha dado un fuerte golpe en la parte de atrás de la cabeza y en el forcejeo me ha cortado la mano”.

Los testigos que había junto a ellos ratificaron los insultos de Estiwer Andrés S. B. contra Víctor Nelson. Los policías los detuvieron a los dos y, después de que fueran asistidos en el hospital, los trasladaron a las dependencias policiales. Allí pudieron cotejar las huellas dactilares de ambos y entonces descubrieron que Estiwer Andrés S. B. no era tal, sino que se trataba de Creybin Alexander S. M., sobre el cual pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por un robo con violencia, por lo que fue enviado a la cárcel de Zuera tras pasar a disposición judicial, asistidos por los letrados Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez, y Juan Carlos Macarrón.

Ambos agresores tienen antecedentes por delitos de violencia de género y doméstica, lesiones y atentados, amenazas y, en el caso de Creybin Alexander S., robo con violencia.