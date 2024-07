Una denuncia por abusos sexuales ocurridos en 2010 divide a los jueces de la Audiencia de Zaragoza

No es fácil valorar si unos hechos han ocurrido o no cuando las versiones de una parte y otra son contradictorias, solo existe la palabra de una contra otra y, además, ha pasado más de una década desde que ocurrieron. El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha dejado patente esta dificultad en una sentencia condenatoria que ha contado con el voto particular de una de las magistradas, la cual se ha inclinado por la absolución.

El fallo condena a dos años de cárcel a un hombre de 84 por haber abusado de su nieta cuando tenía entre 5 y 6 años de edad, es decir, en 2010. La joven, ahora de 20 años, no lo denunció hasta que cumplió la mayoría de edad, cuando pasó por un momento traumático a raíz de la ruptura de la relación sentimental que había mantenido con un profesor, 32 años mayor que ella y que había llevado en secreto.

Tras revelar esta circunstancia a sus padres, que le brindaron todo su apoyo, aprovechó ese momento de confianza para contarles que había sufrido abusos sexuales por parte de su abuelo, algo que nunca antes había revelado a nadie de su familia. Explicó que los tocamientos se producían los domingos, cuando iba con sus padres y hermano a comer a casa del acusado y, al terminar, este la llevaba a un cuarto de estar para ver películas de Disney. La habitación estaba cerca del salón, pero tenía una vidriera con cortinas y no se podía ver su interior.

Para el presidente de la Sección Primera y de la Audiencia, Alfonso Ballestín, y la magistrada ponente del fallo, María Josefa Gil Corredera, las declaraciones de la denunciante son “creíbles, verosímiles y persistentes”, no consta que tenga algún motivo de odio o enemistad contra el acusado y, como expuso la psicóloga de la acusación particular, es normal que se tarde tiempo en contar hechos así cuando ocurren a una edad tan temprana. Los jueces cuentan también con las declaraciones de una amiga a la que le contó lo mismo en 2021 (un año antes que a sus padres) al igual que hizo con el profesor con el que mantuvo la relación sentimental.

En la sentencia condenatoria valoran los informes de la psicóloga de la defensa y la del Instituto de Medicina Legal (IMLA). La primera, Cristina Equiza, expuso que el discurso de la denunciante era claro, adecuado al contexto, no detectaba tendencias fabulatorias, tendía a minimizar y no a exagerar y reconocía faltas de memoria. Explicó que la joven tenía “recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos” del acontecimiento traumático y un deterioro “extremadamente alto” por lo que le sucedió que le afecta a su vida sentimental, social, laboral, sexual y a su salud física y psicológica.

La profesional del IMLA informó al tribunal de que la víctima presentaba una “sintomatología postraumática, ansiógena y depresiva, así como ideación suicida y somatizaciones, en un nivel alto, compatible con los hechos denunciados, caso de ser hallados ciertos”. Añadía que en el momento actual no era posible determinar el origen de esta sintomatología, “dada la presencia de otro evento vital estresante”.

Mientras, el informe psicológico de Cristina Andreu Nicuesa, a instancia de la defensa, concluía que no había evidencias de que los abusos se hubiesen producido e incidía en que se había detectado elevadas escalas de distorsión y que a los 5 años existe lo que se conoce como amnesia infantil y falsas memorias. Con todo ello, el tribunal considera que los hechos “no son fáciles de imaginar si no son ciertos” y llegan al convencimiento de que sí lo son, han quedado acreditados y condenan al acusado, como solicitó el abogado de la acusación, Adrián Comín.

Sin embargo, para la magistrada Soledad Alejandre, tras la vista oral no ha conseguido alcanzar una “convicción incriminatoria plena sobre el ataque a la libertad e indemnidad sexual denunciado en 2022, presuntamente cometido entre 2009-2010 sobre una niña de 5 o 6 años”, ya que, a su juicio, no existen elementos que corroboren su declaración. Por esa “incertidumbre probatoria” y por aplicación del principio “in dubio pro reo” absuelve al octogenario, tal y como había planteado su letrado, Marco Antonio Navarro.

Afirma que si bien es cierto que ninguna de las partes manifestó que existiera una relación de odio, enemistad, resentimiento o venganza entre los abuelos paternos y la familia de la joven, a partir de 2016 la madre dejó de hablarse con el acusado y de acudir a su vivienda, aunque nada se reveló durante la vista oral del origen de esta enemistad.

A la jueza le llama la atención también que la joven declarara ante la Policía que la relación con su abuelo nunca había sido buena por su carácter autoritario y poco cariñoso (lo llega a describir como un psicópata), y la descripción que hizo su hijo calificándolo de “autoritario, extremista, manipulador, violento, muy nervioso y muy egoísta”. “Todo ello indica que la relación del acusado con la familia de su hijo con anterioridad a la interposición de la denuncia no era tan cordial como se pretende hacer ver”, expone Soledad Alejandre.

La magistrada destaca que el informe de la psicóloga del IMLA indica que el relato de la joven es “muy generalizado” y no ofrece “detalles diferenciados” que serían de “especial interés para dotar de credibilidad a su testimonio, tales como qué películas eran las que veían, qué palabras decía el acusado, qué sentía la niña…”. “Lo que no hace sino confirmar que nos encontramos ante el recuerdo de una idea no elaborada”, afirma.

La jueza muestra “serias dudas sobre la realidad de los hechos denunciados”, pero no porque considere que la joven se los haya inventado “sino porque pueden responder a una falsa memoria asumida como certeza de una realidad”. Explica las dificultades que entraña recordar algo con 5 años por las “limitaciones de la memoria y del recuerdo” que se presentan en edades tan tempranas, y le surge la duda de si ese testimonio es un “relato fiel de lo que sucedió”, o por el contrario, puede estar basado en “falsos recuerdos”, lo que en el ámbito de la psicología se denomina “falsas memorias”.

“Es decir -añade- que, tratándose de un testimonio honesto en cuanto que quien lo emite expresa con firmeza una experiencia vivida, en realidad esa experiencia nunca sucedió, y su interiorización como cierta puede obedecer a diferentes factores tanto de origen endógeno de la propia persona, como exógenos: comentarios y relatos escuchados, libros leídos, películas vistas, etc…, que han podido ir conformando una creencia”. Por todo ello, absuelve al acusado. La sentencia no es firme y será recurrida.