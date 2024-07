El CRA Tres Riberas anuncia una huelga para septiembre ante la propuesta de cupo de profesorado

El claustro del Colegio Rural Agrupado (CRA) Tres Riberas, con aulas en Terrer, Paracuellos de Jiloca, Maluenda, Morata de Jiloca, Fuentes de Jiloca, Villafeliche, Mara y Miedes de Aragón, ha decidido, por unanimidad, comenzar el curso 2024/2025 con una huelga el 9 de septiembre. Es la postura hecha pública este miércoles mediante un comunicado del sindicato CGT en el que sostienen que seguirán adelante "si no se revierte el recorte de cupo anunciado por la administración", en referenciaal Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.

Desde la consejería responsable, defiende que el cupo, a fecha de hoy, no es el definitivo para el siguiente ejercicio. En este sentido, argumentan que el área ha recibido la dotación y que la dirección general está revisando ante posibles casos con "diferencias muy significativas".

Desde CGT insisten que son "unos recortes que imposibilitan dar una atención adecuada al alumnado de ese centro", que incluye alumnado con necesidades especiales. En este centro que agrupa a varios pueblos de la Comunidad de Calatayud detallan que para el curso que viene van a tener "dos grupos más y, en lugar de dotarnos con más docentes, pasamos a tener 3,63 docentes menos".

"Este curso éramos 23,38 docentes y en el siguiente seremos 19,75 teniendo dos grupos más, es algo inaceptable", insisten. Desde Educación puntualizan que se encuentran valorando y atendiendo las peticiones que están haciendo los centros de forma individualizada.

A este respecto, insistencia en que los centros "van a disponer de la carga horaria suficiente para atender todas las horas a nivel curricular, para poder realizar desdobles y apoyos y atender a la atención a la diversidad".

Patricia Ariza, secretaria de organización del sindicato de enseñanza de CGT, que apoya la convocatoria y dará soporte, expone que "la administración está demostrando que la escuela rural le importa poco o nada" y explica que "está recortando profesorado en poblaciones con más alumnado; esa es su política contra la despoblación".

"No tienen en cuenta las características de la escuela rural, ni las distancias, ni las aulas con diferentes niveles y mucho menos al alumnado con necesidades", sostienen.

Desde CGT señalan: "Somos conscientes de que los recortes de profesorado son una auténtica irresponsabilidad por parte de la administración ya que impiden la adecuada atención al alumnado y la correcta organización de los centros".

También Ariza, muestra la preocupación general en los centros porque es julio, y hay "poco margen para publicar vacantes y con estos recortes, ya hace prever que el inicio de curso va a ser caótico y con serias dificultades".

Por todo esto CGT anuncian que se "apoya las movilizaciones de la comunidad educativa, familias, AMPAs y profesorado y es por esto que convocamos una huelga para el día 9 de septiembre, en el CRA Tres Riberas de Maluenda" y añaden que en CGT estarán "ahí para todos los centros que lo soliciten”.

Este sindicato explica que "no va a dejar de movilizarse hasta que no se reviertan los recortes y se dote de profesorado suficiente para atender al alumnado como es debido".

Aseguran que "no descartan la convocatoria de una huelga general en educación si la situación actual no cambia y no se garantiza un inicio de curso digno para toda la comunidad educativa en general y el alumnado en particular ".