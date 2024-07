Los tribunales anulan las ayudas a la escuela concertada del Ayuntamiento de Zaragoza por "marginar" a la pública

Las ayudas del Ayuntamiento de Zaragoza a los alumnos de la escuela concertada no respetan el principio de igualdad. Y "marginan" a quienes estudian en los centros públicos de la ciudad. Es la consideración a la que ha llegado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 en una sentencia que concluye con la anulación de esta convocatoria por ser "contraria a derecho", fallando a favor de los sindicatos y partidos políticos que presentaron un recurso al creer que las subvenciones impulsadas por el gobierno del PP eran "discriminatorias".

En concreto, la anulación cae sobre el acuerdo del consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas por el que se aprobaba, para el curso 2021-2022, las bases reguladoras para la concesión de ayudas. Las subvenciones están dirigidas a sufragar los gastos de las actividades extraescolares del alumnado de la escuela concertada (de Infantil a Secundaria Obligatoria y pasando por educación especial) que se encuentre "en situación de exclusión o riesgo social o en situación de vulnerabilidad económica". También se dirigían a la adquisición de material deportivo, bibliográfico, informático o de cualquier otra clase necesario para participar en estas actividades.

La creación de las ayudas causó mucha polémica en su momento. La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Comisiones Obreras y CGT presentaron un recurso junto al grupo municipal del PSOE, ZEC, Podemos e Izquierda Unida. En ese momento pidieron también medidas cautelares, pero el juez no las estimó aludiendo que "a priori" no había discriminación al existir para los estudiantes de los colegios públicos los Proyectos de Integración de Espacios Escolares (PIEE).

Los recurrentes, este martes en rueda de prensa. ZEC

En la sentencia que se ha hecho pública este martes, la jueza considera que el principio de igualdad "no se respeta cuando ante igualdad de situaciones se margina al alumnado de los centros públicos a los que no llegan los fondos públicos destinados a sufragar necesidades que precisan ser atendidas con parámetros e instrumentos equivalentes a los que se conceden al alumnado de los centros concertados".

También recuerda que los centros privados concertados se financian con fondos públicos y sus alumnos "sin duda tienen las mismas necesidades que los alumnos de centros públicos a los que no se atiende" con las ayudas ahora anuladas, y añade, "no existiendo razón, por la causa de identidad en la que se encuentran, para no ser merecedores de esas ayudas con idénticos fondos". "En ambos tipos de centros existe el mismo tipo de alumnado vulnerable", remata.