Estos son los centros escolares de Zaragoza que se someterán a obras este verano

El Ayuntamiento de Zaragoza invertirá este verano cerca de 1,2 millones de euros para acometer obras de mantenimiento en medio centenar de colegios públicos de Infantil y Primaria. Como cada año, se aprovecha la época vacacional para llevar a cabo este tipo de trabajos de los que debe encargarse el Consistorio, para reducir afecciones durante el curso escolar y garantizar su buen estado de cara a la vuelta de los estudiantes a las aulas en septiembre. No obstante, las "incidencias más acuciantes" ya se han ido resolviendo desde la primavera. Es posible, además, que la cuantía final sea mayor, ya que se reservan fondos por si hubiera que sumar otras intervenciones urgentes a última hora.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado este martes el CPI Río Sena, en el barrio de Miralbueno, que los operarios están trabajando actualmente en el pintado de las paredes. Para cada uno de los centros se puede destinar, según ha concretado, hasta 50.000 euros. En total hay en la ciudad 215 edificios escolares de muy diferente fecha de construcción, de los que el Consistorio no tiene la titularidad pero sí que recae sobre la administración municipal la obligatoriedad de conservarlos en buenas condiciones.

Los distintos colegios se han seleccionado tras analizar sus necesidades y las obras se irán acometiendo por orden de prioridad. Se encuentran, según ha dicho Chueca, en "prácticamente todos los distritos y barrios rurales". Los trabajos no pueden, no obstante, abordar elementos de nueva construcción, dado que no pasarían el visto bueno del Servicio de Intervención por considerarse inversiones, una competencia que corresponde al Gobierno de Aragón.

Los colegios, por barrios

En concreto, en el Actur, se actuará en los colegios de Hermanos Marx, Cortes de Aragón, Alborada, Parque Goya, Río Ebro y José Antonio Labordeta; en La Almozara se hará en Jerónimo Zurita; en Casco Histórico estarán Tenerías y Santo Domingo; en el Centro será el José de Calasanz, el Joaquín Costa y Miraflores; y en Delicias, el CEIP Aljafería, Andrés Manjón, Camón Aznar y Ciudad de Zaragoza.

Asimismo, en el El Rabal se acometerán actuaciones en los centros Tío Jorge, Eugenio López y López, Lucien Briet, Vadorrey-Les Alles, San Braulio y Gloria Arenillas; en Las Fuentes, el Torre Ramona y Las Fuentes serán los beneficiados; en Miralbueno, se actuará en el Julián Nieto y en Río Sena; en Oliver, en el Fernando El Católico; en San José, en el Tomás Alvira, Ángel Riviere, Calixto Ariño y María Moliner; en Santa Isabel, en el Guillermo Fatás; mientras que en Distrito Sur será en Rosales del Canal, Montecanal y Soledad Puértolas. Por último, en Torrero, en el Luis Vives y el Domingo Miral; y en Universidad, en el Cesáreo Alierta, Doctor Azúa, Margarita Salas, Rincón de Goya y Basilio Paraíso.

Asimismo, en los barrios rurales las obras se centrarán en el Gustavo Adolfo Bécquer de Garrapinillos; el Ángel Escoriaza de Cartuja Baja; el Hermanos Argensola de Montañana; el Pedro Orós y Juan Pablo Bonet de Movera; y en el Andrés Oliván de San Juan de Mozarrifar.

En el caso del Jerónimo Zurita de La Almozara, los alumnos de 6º de Primaria acudieron el pasado mayo al salón de plenos del Ayuntamiento para denunciar los múltiples desperfectos que sufren las instalaciones, en cuestiones como la cancha deportiva o los aseos, que ahora podrían ser solucionadas. Los trabajos que se acometerán en todos estos centros durante el verano están destinados a paliar o solucionar problemas derivados del paso del tiempo, por lo que, según ha señalado Chueca, se centran sobre todo en pintura, ventanas, baños, averías en sistemas de climatización o actuaciones de carpintería.

Energía y limpieza

Además de las inversiones en mantenimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza también sufraga la limpieza y los gastos de energía de todos estos edificios. En el anterior mandato se destinaron a todas estas cuestiones 62 millones de euros, a los que se suman 14,2 millones de último año. Chueca ha querido dejar claro, en este sentido, "el compromiso del PP con los ciudadanos", frente a los 21 millones del último mandato del PSOE y los 52 de ZEC.

El concejal socialista, Horacio Royo, ha acusado a la alcaldesa de querer "blanquear su abandono a la escuela pública manejando datos y dando referencia de inversiones" que, según ha dicho, son una "falsedad grosera". Ha recordado que hace dos meses el PP votó en el pleno en contra de una moción para establecer un plan de inversiones plurianuales para la climatización de los colegios y el reverdecimiento de los patios.