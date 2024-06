La renovación del CGPJ desatasca también altos nombramientos judiciales en Aragón

El ansiado acuerdo para renovar a los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace casi seis años, ha sido recibido con alivio en Aragón, uno de los territorios donde la falta de entendimiento entre los principales partidos políticos a la hora de actualizar el órgano de gobierno de los jueces tenía ya consecuencias directas. La principal, la imposibilidad de designar a los nuevos presidentes de las Audiencias Provinciales de Huesca y Teruel, nombramientos atascados para los que ahora debería haber luz verde.

Pero no son los cargos que ahora ocupan provisionalmente los magistrados José Luis Aranda Pardillos, en la capital oscense, y Teresa Rivera, en Teruel, los únicos por renovar. La tercera vacante por cubrir es la del magistrado de turno autonómico de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), nombramiento al que el nuevo CGPJtendrá que dar también su aval.

"En mi opinión, el acuerdo de renovación es positivo, porque la situación actual es insostenible, no solo por el perjuicio que está causando al normal funcionamiento de los tribunales, en particular del Tribunal Supremo, con casi un tercio de vacantes sin cubrir, sino, también, por el grave daño a la imagen de la Justicia y a la confianza que tienen los ciudadanos en sus instituciones", reconocía a HERALDO esta semana el presidente del TSJA, Manuel Bellido.

Para el magistrado turolense, las medidas de refuerzo de la independencia judicial que se han hecho públicas son también positivas. "Me refiero al régimen de mayorías reforzadas para los nombramientos, las limitaciones al reingreso en la Carrera Judicial o al acceso como vocales del CGPJ o como Fiscal General de Estado cuando se proviene de cargos políticos o públicos y otras que se van conociendo", señala. "Estas medidas –añade– exigen una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, es de esperar, irá unida a la renovación del CGPJ para que el acuerdo sea verdaderamente efectivo".

Dudas sobre el sistema de elección de vocales

Según el presidente del TSJA, en el acuerdo alcanzado entre PSOEy PP para desbloquear el órgano de decisión de los jueces no todo son luces. "Más dudas plantea que la posterior reforma del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ, para la que este órgano debe elaborar un informe y propuesta y remitirla al Gobierno, al Congreso y al Senado, llegue a buen puerto, dadas las diferencias que existen entre los dos partidos mayoritarios", reconoce.

El CGPJ lo integran el presidente y 20 vocales. De estos últimos, 12 se eligen entre jueces y magistrados y los ocho restantes entre juristas de reconocida competencia. Unos y otros son propuestos por una mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras y nombrados por el Rey.

Lo que desde hace tiempo reivindica un sector importante de la judicatura es que esos vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces mediante un sistema de elección proporcional que garantice una representación plural. "Esto disminuiría la percepción de politización de la justicia que tienen los ciudadanos, derivada del sistema de ‘cuotas de poder’ que se utiliza actualmente en la designación de los integrantes de la mayoría de los órganos de control, incluido el CGPJ, que tan pernicioso está resultando para nuestro Estado de Derecho", indica Manuel Belllido.

Las asociaciones de jueces se pronuncian

Los portavoces de las cuatro asociaciones de jueces con representación en Aragón coinciden en que desatascar la renovación del CGPJera una "necesidad imperiosa", pero no todos comparten la forma en que se ha hecho ni son tan optimistas con los cambios anunciados tras el acuerdo entre PSOE y PP.

El presidente de la Audiencia de Zaragoza y representante de Jueces para la Democracia (JpD), Alfonso Ballestín, sería uno de los más satisfechos con lo conseguido. "De no ser por los famosos Whatsapp del senador del PP Ignacio Cosidó, que hicieron saltar por los aires el acuerdo alcanzado, esto se podría haber resuelto en 2018, cuando tocaba. Aunque llegue tarde, el anuncio de esta semana es muy positivo porque demuestra que las instituciones siguen funcionando. Pese a la demora, estamos ya en una situación que nos da confianza para empezar a andar de nuevo", comenta.

Respecto a la revisión de la forma de elegir a los vocales del CGPJ, al contrario que otras asociaciones, JpD no considera que el actual sistema sea un "reparto de cromos" o afecte a la independencia judicial. "El Parlamento representa la soberanía popular y está totalmente legitimado para elegir al órgano de gestión de uno de los poderes del Estado", dice. "Pero el Poder Judicial lo formamos los jueces que ejercemos jurisdicción –apunta–, los que ponemos las sentencias: no los del consejo. Y como juez de infantería, yo nunca me he sentido influido por nadie".

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), su portavoz en Aragón, el magistrado Luis Gil Nogueras, considera que "bien está lo que bien acaba". "Yo creo que había llegado un momento en el que se necesitaba una renovación a toda costa del CGPJ. Era una necesidad imperiosa", señala. En cuanto a la mayoría de tres quintos para desbloquear la renovación del consejo, entiende que "obliga a ponerse de acuerdo y evita que el partido de turno en el Gobierno decida". "A falta de otro sistema, no me parece mal", dice. Lo que sí tiene claro APM es que "el nombramiento de los doce vocales judiciales del CGPJ debe hacerse a través de la propia carrera judicial".

Para Gil Nogueras, gracias al desbloqueo se van a poder cubrir vacantes muy importantes en Aragón. "Entiendo que la prioridad ahora será nombrar las plazas del Supremo, pero el nuevo consejo tampoco debería tardar después en cubrir las presidencias de las Audiencias de Huesca y Teruel", indica.

Decepción y despolitización

La Asociación de Jueces Francisco Vitoria (AJFV) ha sido una de las más críticas con la forma en que se ha resuelto el ‘tapón’ del CGPJ. Su portavoz en Aragón, el magistrado Eduardo López Causapé, habla incluso de "decepción". "Una espera de tanto tiempo para acabar con el intercambio de cromos de toda la vida supone una auténtica disfunción constitucional", dice. "No ponemos en duda el mérito o la capacidad que puedan tener los elegidos -añade-, pero consideramos que el procedimiento por el cual se les nombra, a través de un pacto entre partidos políticos, quizás no sea el deseable. Y nosotros seguimos defendiendo a capa y espada que la elección de los vocales judiciales ha de corresponder a los propios jueces". En este sentido, recuerda que hay resoluciones del Consejo de Europa o del Tribunal Europeo de Derecho Humanos que ya apuestan por esta fórmula.

La AJFV adelanta que hará un seguimiento "detalladísimo" de la anunciada reforma de la Ley Orgánica que regula el CGPJ y pide que se solicite un informe previo a todas las asociaciones.

Una posición muy parecida mantiene Foro Judicial Independiente (FJI), a la que pone voz en Aragón la magistrada María Celorrio. "Foro considera que el sistema de designación actual de los vocales de procedencia judicial solo tiene en cuenta motivaciones políticas. Por eso, nosotros como asociación no participamos en el proceso de renovación del consejo ni presentamos candidatos, aunque otros lo hagan", indica Celorrio. Para FJI, la única solución pasa por "despolitizar la elección de los vocales", algo que cree evitaría bloqueos de renovación como el ahora sufrido. La asociación también tilda de "muy indeterminadas" las propuestas anunciadas tras el acuerdo entre PP y PSOE.