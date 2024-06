La polémica por la instalación de placas solares en la huerta de Zaragoza termina en los tribunales

La polémica por la instalación de placas solares en la huerta de Movera ha terminado en los tribunales. Valdenforne Solar SL, la empresa que está detrás de Clarita, el parque más avanzado, ha recurrido a la vía contencioso-administrativa para poder continuar la tramitación.

Con la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la concesión de licencias quedó paralizada. Esto, según los promotores, podría ocasionarles pérdidas millonarias, motivo por el que solicitaron medidas cautelares para levantar la moratoria aprobada por el Consistorio el 10 de mayo de 2023 y obtener el último permiso necesario.

Por el momento, no obstante, los vecinos pueden respirar tranquilos, ya que el juez ha denegado las cautelares al entender que no existen razones de urgencia.

Lo argumenta aludiendo al Real Decreto-Ley 8/2023, que amplía los tiempos aplicables, lo que hace el plazo para la explotación se vaya hasta diciembre de 2029.

El parque de Clarita ocuparía una extensión de 13,48 hectáreas, estaría formado por 10.080 módulos fotovoltaicos y tendría una potencia total de 4,91, megavatios, con 6,40 MWp de potencia pico.

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 entiende que, aunque el Ayuntamiento validó en su momento la compatibilidad urbanística del proyecto, posteriormente "surgió una voluntad municipal de que no se instalase", si bien, según el propio juez, "cabe preguntarse si sería tarde para ello".

En su opinión, lo natural en las condiciones actuales es que el parque no se instale aún y se espere a que haya una sentencia.

Aprobación definitiva

Entre tanto, la modificación 214 del PGOU sigue su andadura. El texto podría aprobarse definitivamente en la próxima comisión de Urbanismo, prevista para el 15 de julio. Ya tendría que haberse llevado a la del pasado día 17, pero terminó cayéndose del orden del día a última hora por petición de Vox. El motivo sería su redacción final. Concretamente, el punto 5 del artículo 8.3.4, con el que, según alertan desde la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera, el Ayuntamiento "deja la puerta abierta a la autorización de proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables en terrenos de especial protección de regadío alto de manera discrecional".

Sus integrantes han solicitado reuniones con todos los grupos municipales para cambiar el texto, que ya fue sometido al correspondiente periodo de alegaciones, antes de su aprobación definitiva con el fin de evitar "la destrucción de una huerta que ha sobrevivido más de mil años y es patrimonio ambiental y social de la ciudad".

El jueves se entrevistarán con Vox y el viernes, con el PSOE. El portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, reconoce que el texto que se someterá a votación no les gusta en exceso y no descarta pedir una reunión con el titular del área, Víctor Serrano, para analizarlo. "Hay párrafos y artículos que, directamente, no nos gustan nada, ya que dan al Ayuntamiento una absoluta discrecionalidad para poder aprobar la instalación de parques en huertas pegadas a las casas, cuando en principio se habló de lo contrario", manifiesta.

"Muy posiblemente" pedirán eliminar el polémico párrafo que señalan los vecinos. Desde la plataforma aseguran que los centros de datos anunciados en los últimos meses han disparado el interés de los promotores por la instalación de parques y recalcan que, en el caso de los ya anunciados en la huerta de Movera, los llevarán uno a uno a los tribunales, de ser necesario, para que no se lleven a término.