Homenaje al cura rockero fallecido en Zaragoza por su 58 cumpleaños: “Dejas una huella eterna”

Amigos, familiares y seguidores de Javi Sánchez, el cura rockero del barrio de San Gregorio que murió en abril como consecuencia de las graves quemaduras que sufrió en una vigilia al prenderse fuego su ropa, se han reunido este domingo en la iglesia de San Jorge, en el Actur, para recordarle en el que hubiera sido su 58 cumpleaños.

Esta particular celebración de la vida, concebida como un concierto homenaje, ha contado con la participación de coros de Zaragoza como ‘Cantaré’ o ‘Palomitas de la paz’, así como de Jesús Sierra, JuanYzuel y familia, Kikote, Pilar Martínez Barca, el cantautor Luis Guitarra, Javier Gerique y Victoria Hernández. En él también han participado, y cantado, Vicente y Raquel Sánchez, hermanos del fallecido.

El objetivo no era otro que recoger su legado, continuarlo y trasladar su mensaje a través de su música. Sin espacio para la tristeza, la celebración ha acabado con una tarta de cumpleaños que ha servido para recordar a una persona que ha dejado una huella "eterna" en el corazón de muchas personas. Tanto que algunos de los asistentes ni siquiera lo conocieron en persona, sino a través de su música.

Durante el tributo no han faltado las anécdotas y los vídeos. "Sigue sonriendo desde ahí arriba", decía uno de los que se han proyectado.

Una de las personas que mejor lo conoció fue Juan Yzuel. "Lo vi por primera vez en el Clínico, donde estaba de capellán. Llevaba una camiseta guatemalteca y me llamó la atención. No parecía cura, me cayó muy bien desde un primer momento", recordaba.

Javi era un hombre "súper dispuesto a compartir lo que era y lo que tenía". "Nos deja muchas canciones, muchas de ellas maravillosas, con las que intentaba llevar el mensaje del Evangelio a otros entornos manteniendo siempre su identidad como artista y sabiendo que, para llegar a los jóvenes, había que arriesgarse. También sus continuas muestras de solidaridad y su compromiso personal con oenegés de Nicaragua, República Dominicana o Costa Rica", explicaba.

María Jesús Guerrero y Jesús Trasobares también conocieron a Javi hace unos cuantos años. "Le llamamos para cantar en nuestra parroquia, la de Santa Ana, y vino con mucho gusto. Nos encantó y me quedé con su nombre y su número en mi agenda por si lo volvíamos a necesitar. Cuando nos enteramos de lo que había pasado lo sentimos de verdad", contaban.

Jesús Alonso, otro de los presentes, llegó a cantar con él en San Gregorio. "Me quedé muy mal al enterarme de su muerte. Sobre todo por cómo pasó", admitía. También de San Pío X lo conocía Sandra Galay. "Estuvo mucho tiempo dando misa. Lo recuerdo con mucho cariño", afirmaba.