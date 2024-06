Más de 21.000 personas se han despedido este mes del Gol Sur de La Romareda: "Para mí, este estadio lo es todo"

Más de 21.000 personas se han despedido este mes del Gol Sur de La Romareda. Las primeras demoliciones, centradas en este emblemático fondo, en el Cubo y en la antigua gerencia de Urbanismo, comenzarán en menos de una semana, y este viernes, último día de visitas, muchos, vestidos con camisetas y bufandas del Real Zaragoza, no han querido perder la ocasión de dedicarle un sentido 'último adiós'.

A las 17.00, hora a la que se han abierto las puertas, había ya más de una treintena de personas haciendo fila para entrar. Poco importaba que el termómetro marcara 34 grados. El primero ha sido Jorge Galicia, que lleva toda una vida como socio. "Me enteré ayer y, siendo el último día, tenía que venir. A las 16.30 ya estaba aquí", señalaba.

A su lado estaban Francisco y Jesús Cazcarro, vecinos de Lanaja. El primero, abonado desde los 18 años, guarda miles de recuerdos. "Los de los últimos años son peores, pero ahí están el 6-1 contra el Real Madrid, la semifinal contra el Barça...", decían.

Aitor Giménez ha acudido con toda la familia. En su caso, la afición se ha transmitido "de hijo a padre". "Llevamos seis años de abonados en el Gol Norte. La verdad es que el nuevo estadio hacía falta. Una ciudad como Zaragoza, aunque el equipo esté en Segunda, lo merece, y más con la masa social del club", agregaba.

Por cuestiones de trabajo, Marisa Rodríguez no había podido acudir antes. Para ella, La Romareda "lo es todo". "Mi padre, que ya no está, fue acomodador. Aquí tengo muchos recuerdos, soy abonada desde que me pude costear el carné. Eso fue a los 20 y ahora tengo 47", apuntaba instantes después de hacer una foto al Gol Norte, sobre el que ha colocado una bufanda con los colores del club en la que podía leerse 'Gracias, papá'.

Otros, como Diego Gómez y su mujer Susana, han acudido con sus dos nietos y su sobrina. Sentados, contemplaban en silencio unas gradas que ya no volverán a volver. "Solo habíamos estado una vez en un partido contra el Real Madrid", reconocían.

Para Alba y Raúl Castro, en cambio, era la segunda visita en menos de un mes. "Al ser el último día hemos querido repetir. Somos abonados del gol de pie y la grada norte. Da pena, pero será para bien", comentaba ella, que a sus 18 años aún no ha visto al Real Zaragoza en Primera División.

El tirón de las visitas ha sorprendido al propio club. Al no existir precedentes no había expectativas, pero el resultado, dicen, ha sido "asombroso". La afluencia de público de todas las edades ha ido 'in crescendo' desde el pasado día 3. En las últimas semanas se ha visto en La Romareda desde retratistas que han ilustrado los principales rincones del estadio hasta bebés recién nacidos y embarazadas a punto de dar a luz. También han sido varios los grupos de escolares de primaria, secundaria y educación especial que se han acercado hasta el campo los últimos días de colegio.

La Romareda ha estado abierta cinco días a la semana, de lunes a viernes, durante cuatro horas, dos por la mañana y dos por la tarde. En ella se han instalado dos photocalls, siendo uno de ellos -el que decía 'Despedida del Gol Sur, campo de La Romareda'- el más fotografiado.

Empiezan los preparativos para el concierto

La experiencia podría repetirse, en este u otro formato, de cara al próximo año, cuando la afición zaragocista tendrá que mudarse definitivamente al estadio modular del Parking Norte antes de estrenar la nueva Romareda. El corto plazo, no obstante, pasa por el concierto de Bunbury del próximo día 6. Aunque el montaje del escenario comenzará el próximo lunes, ya han empezado los preparativos.

Por el momento se han quitado cuatro filas de la parte baja del Gol Sur para abrir salidas de emergencias. Además, se ha montado una plataforma para las personas con movilidad reducida y se ha vallado el exterior. Para acceder al estadio, los camiones utilizarán la rampa situada entre el Gol Norte y Preferencia, y el escenario estará orientado hacia el sur.