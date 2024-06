Zaragoza reforzará la vigilancia a los VTC y no concederá más licencias de las acordadas

Ha sido un pleno corto. Y más distendido de lo que acostumbran los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, con momentos incluso para llegar a "encuentros razonables" entre partidos que están "en las antípodas políticas". También, por el contrario, para que el PP y su socio Vox dejen ver sus diferencias. La abstención de los populares ha permitido sacar adelante una moción para incrementar la vigilancia a los vehículos de transporte con conductor (VTC) y no conceder más licencias de las acordadas con el sector del taxi, que esta semana ha salido a las calles para denunciar lo que consideran una situación de "intrusismo laboral". Pero no ha sido la única vez que los votos de ambos partidos no han ido en sintonía.

La propuesta la ha defendido Elena Tomás, la portavoz de ZEC, que ha alertado de que la proliferación de este tipo de empresas en la ciudad pone, a su juicio, "en peligro la viabilidad económica" del taxi. "Si desaparecen, ¿quién va a controlar las tarifas?", ha cuestionado. También hablaba el texto de las altas temperaturas que deben soportar los conductores cuando aguardan, sin ninguna sombra, en el exterior de la Estación Delicias, así como a su reivindicación de disponer de aseos gratuitos.

No se ha mostrado Vox a favor, en general, de la moción, ya que según ha dicho el concejal David Flores se trata ya de un colectivo, el de los taxistas, "especialmente cuidado y protegido" por parte del Consistorio. Por parte del PP, sin embargo, la concejala de Movilidad, Tatiana Gaudes, ha asegurado que el gobierno municipal continuará trabajando de su mano y ha indicado que se seguirá trabajando con Adif para tratar de encontrar una solución a los problemas que denuncian en la intermodal.

El PSOE ha incluido en la moción una transacción para instar al Gobierno de Aragón "a realizar la adaptación normativa autonómica para adecuarla a la sentencia europea del año pasado". La Dirección General de Transporte se comprometió, tras la protesta de los taxistas de este martes, a elaborar de una ley que ordene la convivencia entre ambos modos de transporte. El socialista Chema Giral ha considerado además que las ochenta plazas disponibles en la estación para estos vehículos son "claramente insuficientes".

No se auditarán los accidentes mortales

En la moción debatida justo después tampoco han mostrado sintonía PP y Vox. Este último grupo municipal quería conseguir que el Ayuntamiento sacara a licitación la elaboración de auditorías externas de los accidentes con víctimas mortales de 2023 y 2024 "en las que expertos acreditados en seguridad vial puedan complementar y ampliar el trabajo policial y de los funcionarios municipales". El voxista David Flores se ha mostrado convencido de que el estudio podría "contribuir a salvar vidas y evitar heridos graves" ante un problema que se arrastra "desde hace muchos años", independientemente de partido político que gobierne.

Por parte de gobierno del PP ha intervenido la concejala delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, que ostenta un cargo que se creó ex profeso para sacar adelante un plan para frenar la siniestralidad tras dos años con cifras preocupantes. La edil ha reivindicado que se está trabajando para hacer "un traje a medida para la ciudad" y elaborar una serie de medidas ajustadas a sus características. "Cada accidente es un drama personal, familiar y social y no vivimos ajenos a esto", ha señalado.

No obstante, no aceptaban los populares que los informes se llevaran a cabo a través de empresas externas sí o sí, sino que pedían seguir trabajando con los técnicos municipales y a través de procesos participativos y dejar la puerta abierta a incluir también la propuesta de Vox únicamente "si fuese necesario". No ha aceptado Flores incluir estas tres palabras en la moción, por lo que el PP ha acabado uniendo sus votos a la izquierda para tumbar su petición.

Al inicio de la mañana el concejal socialista Guillermo Ortiz lanzaba un reproche al gobierno durante una moción de su grupo en la que se trataban las reivindicaciones de los vecinos de La Almozara: la construcción de las piscinas -que justo esta misma mañana ha relanzado el gobierno-, la devolución de los 9 millones de euros por parte del Tiro de Pichón y que se conserve el Quiosco de la Música.

Han mostrado sintonía en este caso el PSOE y Vox, que ha votado con la izquierda en el primero de los puntos. "Cuando unos partidos que están en las antípodas políticas estamos en puntos de encuentro razonables es para hacérselo mirar", les ha espetado Ortiz a los populares. Sí ha salido adelante por unanimidad la propuesta que pedía dar solución al equipamiento de parque de la Aljafería e incluirlo en la dinamización cultural de los espacios verdes.