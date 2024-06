Zaragoza rechaza dar más competencias a los barrios rurales como pedía el PSOE

Los barrios rurales de Zaragoza no tendrán más competencias. El pleno del Ayuntamiento ha rechazado este jueves la apuesta por la desconcentración que defendía el PSOE con el voto en contra de PP y Vox.

Los socialistas pedían también una partida de 500.000 euros destinada a mantenimiento, pero el equipo de gobierno de Natalia Chueca considera que “no es necesaria”, ya que el Consistorio “no diferencia entre distritos y barrios rurales”.

Para la socialista Ana Becerril, los barros rurales deberían ser capaces de asumir, por ejemplo, licencias de obra menor y el pago de multas y tributos, política que permitiría “acercar la administración al ciudadano” y equiparar la figura de los alcaldes pedáneos a la de los presidentes de las juntas de distrito. También se necesita, en su opinión, una interlocución directa con los órganos municipales. “Son representantes de la alcaldesa y habrían de ser tratados como tal”, ha dicho.

En respuesta, la concejala Paloma Espinosa ha recordado que fue el PP el que, en 2019, creó una concejalía delegada de barrios rurales que “permite a la alcaldesa tener información más que puntual de todo lo que sucede”. La titular del área ha instado a los socialistas a presentar sus propuestas en el marco de la reforma del reglamento y ha asegurado que a los barrios rurales “les va mucho mejor con el PP”. “El movimiento se demuestra andando y el interés, trabajando”, ha señalado.

Para Vox, la moción del PSOE no podía estar más alejada de lo que pretenden los alcaldes y asociaciones de los barrios rurales. “Mientras todo sean cantos de sirena y no hagan planteamientos concretos no vamos a poder votar a favor. No son conscientes de la profesionalización que exige lo que piden. ¿O es que quieren que haya 15 interventores y 15 secretarios? La fragmentación es sinónimo de ineficacia e ineficiencia. Especialmente cuando otros países como Alemania, Bélgica o Portugal están yendo hacia la fusión de municipios y entidades”, ha advertido el concejal Armando Martínez.

ZEC, en cambio, considera que la singularidad de los barrios rurales debería ser vista “como una riqueza”. “Es algo que no siempre está adecuadamente valorado. El modelo actual ha quedado obsoleto y no da respuesta a las necesidades de la gente que vive en ellos. Hace falta una participación real”, ha criticado, poniendo como ejemplo el último consejo de alcaldes, en su opinión “vacío de contenido”.

Hablan los alcaldes pedáneos

El debate ha contado con la participación de cuatro representantes de Montañana, Garrapinillos y Monzalbarba, intervenciones que han servido para reivindicar un listado de carencias “de sobra conocidas”. “Hay problemas que no se pueden solucionar desde un despacho. En nuestro barrio, los baches de los caminos cumplen años como nosotros y los árboles pasan años sin podarse. También siguen pendientes la biblioteca y el pabellón, y hacen falta bancos o asientos en la avenida de Montañana hasta el centro de mayores”, ha afirmado María Luisa López en representación de los vecinos de este barrio rural.

En cuanto a Garapinillos, hay problemas de limpieza y los caminos de tierra, ha dicho Mariano Blasco, están “inaccesibles”. También se echa en falta una mayor presencia de la Policía Local y una partida que permita ejecutar obras menores e inversiones. “Solicitamos un plan para desarrollar el área urbanizable de Garrapinillos”, ha agregado.

Las reivindicaciones, en todo caso, no han quedado ahí. Antonio Martínez, representante del ampa del Gustavo Adolfo Bécquer, ha instado a actuar en los cipreses del recreo, actualmente sin mantenimiento. “Nuestro otro gran problema es el horario del conserje, que no satisface las necesidades del centro”, ha expuesto.

Mientras, Carlos Díez ha reclamado la construcción de un potrero en Monzalbarba; una pista exterior que permita a los jóvenes practicar deporte cuando el pabellón esté cerrado.