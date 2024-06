Vox se suma al PP de Zaragoza contra la financiación a la carta de Cataluña con críticas al "ingenuo" Feijóo

La política nacional tensiona al máximo el pleno de Zaragoza. Los reproches van que vuelan de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y entre las derechas entre sí. Vox ha permitido al PP sacar adelante una moción para impedir que Pedro Sánchez admita que Cataluña tenga una financiación singular a cambio de hacer 'president' a Salvaldor Illa. Pero antes de darle su apoyo ha dejado constancia de su opinión sobre la "patética" imagen que dio España, con "dos personas firmando un pacto en Bruselas" con una comisaria detrás "como si estuvieran tutelados".

Acostumbran a cerrar el pleno de Zaragoza los populares aterrizando en la capital una cuestión de ámbito nacional. Material nunca falta. Y ha pedido este jueves Ángel Lorén "igualdad" y una "distribución" equitativa de fondos; que si Cataluña recibe 15.000 millones para 7 millones de habitantes, la capital obtenga 212 millones que le correspondan para pagar la nueva Romareda "o 20 kilómetros más tranvía".

La edil de ZEC, Elena Tomás, le ha reprochado la desigualdad que, en su opinión, genera el neoliberalismo, con variopintos ejemplos que han tratado de desmontar desde la derecha, donde Vox ha criticado las lecciones de "economía para incautos".

Los mayores reproches del portavoz voxista, Julio Calvo, se los ha llevado Alberto Núñez Feijóo, al que ha considerado "ingenio" por pactar con Pedro Sánchez la renovación de vocales del Consejo General del Poder Judicial. "Feijóo ha colocado su cabeza en las fauces del cocodrilo, y Sánchez, que es un 'killer' y no tiene palabra, siempre las cierra", ha manifestado.

Ha repartido reproches, también, hacia la izquierda, al acusar al PSOE que "los cuadrados de Sánchez se lo perdonan todo", Para el popular Ángel Lorén, los socialistas son trileros, de esos que esconden la bolita en las barcelonesas Ramblas mientras te quitan la carteras. Son "fieles y leales", aunque par Vox siempre prevalecen los intereses de Sánchez.

El socialista Alfonso Gómez Gámez ha invitado al PP a consultar a sus técnicos qué presupuestos tenían hace cuatro años y cuál gestionan ahora. "Vamos a tener que dedicarlos a hacer chiringuitos a los de Vox para que coloquen a su gente", ha reprochado a la derecha en su conjunto. Según sus cuentas, se trataría de 400 millones extra para el Ayuntamiento.

Ha sido la alcaldesa Natalia Chueca la que encargada de cerrar la sesión. No le ha gustado que en la izquierda no se tomaran en serio uno de los debates "más serio" que se puede tener en la actualidad. "Ustedes son fieles y leales al poder. Es lo único que respetan. No hay ningún concejal del PSOE que defienda a los zaragozanos". Palabras gruesas de Chueca para cerrar un rifirrafe ingenioso en las formas, en el que nadie se ha salido del guion.