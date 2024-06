Natalia Chueca, sobre el Mundial 2030: "Estoy contenta y orgullosa. Zaragoza está preparada"

"Contenta, orgullosa" y convencida de que decisiones como habilitar un campo desmontable para dar celeridad a las obras en La Romareda tienen ahora más sentido que nunca. Así se siente la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que aunque quiere ser "cauta" y esperar a que la próxima semana llegue la confirmación oficial, se muestra satisfecha de que la capital aragonesa figure entre las ciudades que la Real Federación Española de Fútbol ha remitido a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para ser sede de Mundial 2030. "Si se confirma que estamos dentro, sería una buenísima noticia para la ciudad y un reconocimiento al trabajo realizado en el último año", recalca Chueca, que recuerda que no ha sido fácil llegar hasta aquí.

Ser sede del Mundial 2030 reportaría a Zaragoza unos 335 millones de euros y generaría 3.575 empleos. "No es un capricho. Es bueno para la ciudad y para su economía, y supondría una campaña de promoción impagable", subraya la alcaldesa. Sin mar, ni playa, ni montaña, el equipo de Gobierno municipal apuesta por programar eventos culturales y deportivos para captar visitantes.

La "obsesión" del Ayuntamiento hasta ahora ha sido no perder el tiempo para el Mundial ni la credibilidad. Sobre todo, después del revés que sufrió el proyecto hace diez meses cuando el club anunció que no se presentaría a la licitación del nuevo campo y fue necesario cerrar un acuerdo entre el Consistorio, la DGA y el Real Zaragoza, y registrar la sociedad La Nueva Romareda SL antes de que acabara 2023. Y se hizo.

Blindar el nuevo campo

El proyecto de ejecución estará listo la semana que viene, la misma en la que la designación de Zaragoza será oficial. En este contexto, decisiones como ejecutar un campo desmontable en el Parking Norte para aligerar los plazos del nuevo estadio parecen, ahora, más acertadas que nunca. "Eso nos va a permitir estar más tranquilos, reducir los riesgos, para llegar con holgura, con tiempo, porque es más fácil desarrollar así la obra que compaginarla con los partidos", detalla Chueca. La construcción quedará blindada ante reclamaciones judiciales, también, en los pliegos de condiciones, donde los juristas buscan la fórmula que resulte más efectiva. El objetivo es licitar el estadio por costes objetivos, y trabajan ahora para ratificarlo.

La concesión del Mundial no altera para nada la hoja de ruta que se fijó el Ayuntamiento, porque siempre contaron con que Zaragoza figurara entre las sedes. Para ello llevan años trabajando. La alcaldesa recordó cómo el exalcalde Jorge Azcón empezó "con mucha determinación" y con ella han logrado sortear «todas las piedras en el camino» que se han encontrado.

No era fácil llegar a la meta. A la espera del anuncio oficial, la alcaldesa recordó que otras ciudades "no han hecho los deberes" y "no le han dado tanta prioridad" y por eso se han quedado por el camino.

Los requisitos de la FIFA

Zaragoza rubricó en febrero un documento de 125 páginas, con 88 cláusulas a cumplir para ser sede del Mundial 2030. Incluía planes de transporte, de seguridad, alojamientos, zonas para fans y hasta cambios en los horarios de los comercios y bares junto al estadio.

La alcaldesa está convencida de que Zaragoza no tendrá problemas para cumplir las prescripciones. "Ningún requisito es insalvable. Se trata de aspectos de seguridad y de movilidad que hay que ir puliendo", explica, aunque asegura que no es posible detallar aún cuál será el coste de todos ellos.

Entre los requisitos que pedía la FIFA figuraban, también, la celebración de tres partidos de prueba antes de la competición para testar que todo funciona. Antes del 31 de mayo de 2027, el Ayuntamiento deberá comunicar a la FIFA dos lugares potenciales para celebrar el FIFA Fan Festival, que estarán en el centro de la ciudad, serán icónicos y tendrán capacidad para 15.000 personas. Cuando la designación de Zaragoza sea oficial, la construcción del estadio se deberá compaginar con la preparación de la capital para ser sede del Mundial.