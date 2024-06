Afectados por el corte del AVE en Zaragoza: "No hay alternativas, los buses se han agotado al segundo"

El corte de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona deja este jueve por la tarde en Zaragoza a decenas de afectados en la estación Delicias. Muchos de los viajeros aguardan en las salas de espera o hacen fila para reclamar el importe del billete o cambiarlo para mañana.

Hay familias que tenían que coger el tren para viajar esta misma noche hacia Cuba desde Barcelona y afectados, como Matheus, que tenían que subirse a un bus a medianoche en Madrid. “Tenía que haber cogido el AVE a las 18.45. Había pasado incluso los controles”, decía separado por una valla de su pareja, Astrid, y sin saber si estaría a tiempo. Al poco de llegar ha visto cómo las pantallas informaban de un retraso de una hora. “Cuando ha pasado el tiempo, se ha actualizado y decía que teníamos que esperar otra hora más. No tenemos ni siquiera vía”, lamentaba.

Cada cual se informaba como podía. “Dicen que el incendio va a peor y que, como mucho, se restablecerá la circulación hacia Madrid”, señalaba otro de los pasajeros. El problema, comentaba Alfonso Aramendía, otro de ellos, es que “los buses y los ‘bla bla car’ se han agotado al segundo”. “No hay alternativas. Vengo de Lodosa en el regional y ya no puedo seguir el viaje. No tiene pinta de que esto se vaya a restablecer pronto. Las pantallas se actualizan cada poco tiempo, pero cada vez con más retrasos”, contaba.

Para José supone un problema serio, ya que una vez que llegue a Madrid no tendrá “nada ni a nadie” para ir a casa, a 50 kilómetros de la capital. Lo mismo le ocurre a Antonia. “Si llego a las 22.00 o a las 23.00 no tendré conexión. Vivo en un pueblo”, explicaba mientras hacía fila para que le devolvieran el billete.

A pocos metros estaba Javier Gimeno, que tendría que haber salido a Tarragona, donde le estaban esperando, a las 18.52. “He preguntado y me han dicho que no podían definir un horario de salida. Cuando he llegado ponía la vía. La mía era la 2, pero al rato lo han quitado. No me importa hacer noche en Zaragoza pero, ¿me van a pagar la estancia?”, se preguntaba.

Mientras unos, como Luis Usón, estaban en contacto permanente con sus familiares para conocer las últimas novedades del incendio, otros, como Ainhoa Iñarrea, no se separaban de las pantallas. “Tengo que estar mañana en Madrid. No sabía nada de lo que había pasado y me lo he encontrado aquí”, indicaba.

A las 21.00, los monitores informaban de que el AVE a Barcelona Sants de las 20.01 tenía prevista su salida a las 21.11, mientras que el de Madrid-Puerta de Atocha de las 20.25 haría lo propio a las 21.36. Todos los horarios estaban en rojo, incluyendo, lógicamente, las llegadas. El de Madrid Chamartín que tendría que haber parado en Delicias a las 20.36 no iba a hacerlo hasta las 21.13, mientras que el Sevilla-Málaga (20.45) se iba hasta las 21.45.

Aragoneses afectados en Madrid

El corte también ha afectado a decenas de aragoneses que se encontraban esperando el AVE en Madrid o Barcelona. Uno de ellos es el senador popular Eloy Suárez. "Tendría que haber salido a las 18.45 de la estación de Atocha. Llevamos aquí prácticamente tres horas y nadie informa de la situación", denunciaba.

Según contaba, el andén estaba repleto de pasajeros. Algunos, incluso, han optado por ponerse a teletrabajar. "Tiene pinta de que esto va a seguir y no va a arrancar. Por lo visto, hay un tapón tremendo. Es una verdadera faena, todos teníamos cosas que hacer, pero aquí seguimos", decía.