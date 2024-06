ZEC denuncia que la mitad de las ayudas del cheque familia de Zaragoza han ido a rentas de 40.000 €

El grupo municipal de ZEC en el Ayuntamiento de Zaragoza ha denunciado este miércoles el "sesgo" con el que consideran que se han impulsado las ayudas del cheque familia para la conciliación. Sobre todo porque si se tiene en cuenta el nivel de renta de los beneficiarios, la mayoría de los que han solicitado y obtenido estas subvenciones no son vulnerables. El 45,7% son, de hecho, unidades familiares que perciben más de 40.000 euros al año. Desde el gobierno del PP sin embargo acusan a la formación de querer "confrontar a los ciudadanos" y aseguran que "si hubiera sido necesario" se habría priorizado a los salarios más bajos.

Para la portavoz de ZEC, no obstante, está claro. "Las únicas personas que se benefician son las de las rentas más altas, mientras que cientos de familias que llegan a final de mes con muchos apuros no son beneficiarias, y muchas otras directamente están excluidas al ser una ayuda que se da a quienes ya han hecho uso de las escuelas infantiles", ha criticado Elena Tomás. Esto último, lamenta, deja fuera a las familias que nunca han accedido a ninguno de estos centros al no poder costearlos en primer lugar.

En este sentido, han comparado el cheque familia con las ayudas de urgente necesidad concedidas para pagar precisamente los gastos de escuelas infantiles. La primera convocatoria estaba dotada con 1,3 millones de euros, frente a las 272 ayudas por valor de 46.183 euros que han ido a parar a las rentas más bajas.

En concreto, en el caso del cheque familia el 45,7% de las solicitudes concedidas, es decir, 655 han ido a parar a familias con ingresos anuales de más de 40.000 euros. Mientras, otras 328 ayudas han ido a parar a familias con rentas de hasta 40.000 euros al año, el 22,9%, y el 18,7% ha sido para aquellas que perciben hasta 30.000. Las rentas de hasta 20.000 euros se han hecho con 181 ayudas, el 12,6%.

Por parte del gobierno, sin embargo, al concejala de Educación Paloma Espinosa ha considerado que ZEC "sigue mostrando su desconocimiento de los objetivos de las subvenciones", ya que asegura que no se pueden comparar las ayudas de urgente necesidad con el cheque familia, una medida de conciliación para las familias que se quedan sin plaza en una guardería pública.

Ha añadido, asimismo, que el gobierno de la ciudad "tenía estipulado que se hubieran priorizado, si hubiera sido necesario, las ayudas del cheque familia a las rentas más bajas para poder cubrirlas a todas".