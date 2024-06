Mini pisos en Zaragoza: hasta 180.000 euros por 40 metros cuadrados

Hace escasos días un agente inmobiliario se hizo viral en redes sociales por anunciar a través de un video la venta de un "ático" (o eso decía) de solo 27 metros cuadrados por 200.000 euros en Chamberí, Madrid. "Es muy fácil de limpiar", defendía. La cocina y el salón eran prácticamente lo mismo y, para colmo, el "baño" no tenía pared, sino un cristal traslúcido. Los comentarios criticaban la 'infravivienda' con sarcasmo.

En Zaragoza no se encuentran casos así. Por suerte, en la capital aragonesa hay escasa 'infravivienda', según informan los agentes inmobiliarios, aunque sí que se encuentran cada vez más pisos muy pequeños destinados a personas solas o a parejas sin hijos. De hecho, es complicado encontrar algunos en Idealista y hay que 'bucear' en inmobiliarias para localizarlos.

En el citado portal inmobiliario se anuncian, en estos momentos, unos 30 pisos de hasta 40 metros cuadrados. La gran mayoría se reparten por el Casco Histórico, como es lógico, con alguno también presente en Torrero-La Paz o Delicias. En su mayoría son de una habitación y su precio oscila los 30.000 o 40.000 euros, salvo en casos puntuales. El más costoso supera los 100.000 euros por 39 m2, mientras que el más pequeño tiene apenas 30 m2. De alquiler, solo hay 17 inmuebles con el citado filtro.

Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ), en la capital aragonesa "hay muy poca vivienda por debajo de la legalidad". "Lo que sí que hay bastante es piso de unos 40 o 50 metros cuadrados. Casi todos son para una única persona o para parejas. Si salen al mercado se suelen vender, pero sobre todo se alquilan", añade Arellano, quien además precisa que los que más se interesan por estos inmuebles pequeños son los inversores con la idea de sacarlos al mercado de arrendamiento.

Un apartamento de 40 metros cuadrados en venta en rentabilidad, con inquilino dentro, por 80.000 euros en el Casco Histórico de Zaragoza. GIZ

"La mayoría de ellos están en el Casco. También hay mucha vivienda así en Las Fuentes, Torrero, Oliver... Suelen ser pisos de grupos sindicales, pero son muy antiguos. Lo más nuevo está por el centro", puntualiza Arellano. Por ejemplo, a través de numerosas inmobiliarias se encuentra el anuncio de un apartamento "con encanto" en el corazón de la capital aragonesa de solo 50 metros cuadrados con un dormitorio, un baño y por 165.000 euros. Otro anuncio, esta vez para inversores, describe una vivienda de 40 metros cuadrados en el centro que va con inquilino incluido. Es decir, en rentabilidad. Su precio es de 80.000 euros, y el retorno es "alto".

Cambio sociológico por el incremento del precio

La demanda por estos mini pisos no ha cesado sino aumentado con el paso de los años. Se produce un cambio sociológico, a merced del incremento, ya no solo del precio del metro cuadrado, sino de la vida en general. "La sociedad tiene cada vez menos hijos, se casan menos, y todo se va transformando en algo más nómada", explica Juan Ignacio Morgado, de Morgado Inmobiliaria. De hecho, numerosos estudios lo refrendan.

Por ejemplo, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Aragón ya hay 31.703 familias que viven en un piso de menos de 45 metros cuadrados, un 132% más que las 13.639 que había hace diez años. En su mayoría, los interesados son gente joven que ya no quieren compartir piso. No obstante, el hacinamiento no es un problema en las ciudades aragonesas.

Un apartamento de 40 m2 con inquilino a la venta en el Casco de Zaragoza. H. A.

Según los datos de la Cátedra Territorio, Sociedad y Visualización Geográfica de la Universidad de Zaragoza, la superficie media por persona alojada se sitúa en Zaragoza en 37,4 metros cuadrados. Los barrios del entorno, como la Venta del Olivar (79,6 m2) o Torrecilla de Valmadrid (76,8 m2) son, por la tipología de sus construcciones, las que más espacio brindan a sus residentes. En los distritos urbanos, destacan Casablanca y Centro, con más de 46 m2 por persona, mientras que en la parte baja de la clasificación figuran La Fuentes (31 m2) o Torrero-La Paz, Oliver y El Rabal (34 m2).

Juan Ignacio Morgado vendió, hace apenas unas semanas, un piso de tan solo 40 metros cuadrados en la avenida de Cesáreo Alierta por 180.000 euros. "Pero este era muy bonito", justifica. Da cuenta de la realidad de los mini pisos. "Es muy complicado encontrarlos. Si buscas en Idealista, casi no hay ninguno. Es más fácil comprar uno de dos o tres habitaciones", dice. El interés por ellos hace que todavía se incremente más su precio, especialmente si tiene buenas características y ubicación.

"Madrid no tiene nada que ver con Zaragoza. En Ibiza, tienes pisos de 30 o 40 metros cuadrados por 280.000 euros. Además, de esta tipología ya casi no se pueden construir en el centro y la obra nueva de la periferia se centra en viviendas más grandes, de hasta tres o cuatro dormitorios", explica Morgado. No obstante, cree que las promotoras, en un futuro no muy lejano, comenzarán a reducir la superficie de las viviendas o a hacer más construcciones de este tipo, para una o dos personas.

De hecho, Morgado liga este sentimiento "nómada" con la llegada del 'flex living' a Zaragoza. El paseo de la Independencia sumará 89 apartamentos con servicios, precisamente pensados para personas que necesitan un alojamiento temporal, de varios meses. Este tipo de estudios son pequeños, pero ofrecen servicios como gimnasio, restaurante, limpieza y mantenimiento...

En marcha también hay promociones de este tipo, aunque pocas. Por ejemplo, en el Coso 101 se terminarán de construir 10 viviendas de un tamaño pequeño, de unos 43 metros cuadrados, por hasta 185.000 euros. Morgado Inmobiliaria también comercializa apartamentos de obra nueva de dos o tres dormitorios en la avenida de Valencia.

Mayor importancia a los servicios cercanos

Sergio Valdivielso, investigador de la citada Cátedra especializado en el análisis de la vulnerabilidad social con herramientas cartográficas, destaca que no importa tanto el tamaño de la vivienda sino la cercanía a los equipamientos. "Si el salón es pequeño, lo mejor es que haya un centro cívico o una plaza cerca", comenta. "La rehabilitación está muy bien, pero se centra más en la calidad del interior que en el tamaño. Es importante tener en cuenta dónde están los espacios residenciales de las personas", añade. De ahí la importancia de tener servicios cercanos que complementen los metros cuadrados que faltan.