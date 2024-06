Los vecinos de Movera irán a los tribunales si no se aceptan sus alegaciones contra las placas solares

Los vecinos de Movera irán a los tribunales si no se aceptan sus alegaciones contra los parques fotovoltaicos proyectados en la huerta de la localidad. Al menos dos –el de El Perdigal, de 24,5 hectáreas, y el de Clarita, de 13,4– tienen ya todos los permisos por parte de la DGA, pero los afectados no piensan dar su brazo a torcer y harán "todo lo posible" para que no se instale "ni una sola placa solar".

Los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Huerta de Movera ya se han pronunciado en contra tanto de la ampliación de El Perdigal y su línea de evacuación como del proyecto de Clarita al entender que existen "numerosas irregularidades". También lo han hecho con el de El Lugarico, de 2,06 hectáreas, y el de El Tumbo, de 10,9. Los vecinos se enteraron de los planes existentes "en marzo", lo que hizo, según explican, que no llegasen a tiempo de presentar alegaciones durante los primeros compases de la tramitación administrativa. No obstante, ya piensan en el periodo de información pública que se abrirá de salir adelante la aprobación inicial de la modificación 214 del Plan General de Ordenación Urbana y, una vez agotada la vía administrativa, pasarán a la judicial.

Los proyectos más avanzados

El pleno del próximo jueves, en el que estarán presentes, será decisivo para el futuro de los proyectos en marcha. Una de las claves estará en si se suprime, o no, el artículo 8.3.1. como pide Vox, ya que con él se daría cabida a todo aquel que hubiese presentado un proyecto antes de la modificación normativa. El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha dejado la decisión en manos de los servicios jurídicos, aunque la formación de extrema derecha amenaza con no votar a favor –el PP necesita su ‘sí’ para sacarla adelante– si no se elimina este apartado.

El Consistorio ve prácticamente imposible parar los parques de El Perdigal y Clarita, ya que, al tener autorización del Inaga, el Ayuntamiento tendrá que concederles licencia. De no hacerlo, el gobierno municipal tendría que abonar indemnizaciones "millonarias" a los promotores. El compromiso, no obstante, es estudiar "todas las posibilidades".

En primera persona

Los campos de Alberto Benedicto, uno de los miembros de la plataforma, quedarían constreñidos por los parques de Clarita y El Lugarico. "Van a destrozar la agricultura. Harán que la gente se empiece a dar de baja, lo que incrementará el coste del riego", dice.

No menos crítico se muestra Mariano Beltrán, que vive junto a su familia en Torre del Rocío, que quedaría a escasos diez metros de las placas solares. "Me enteré hace ocho meses y presenté alegaciones, pero no me han contestado. No lo hice solo por mí, pienso también en el relevo generacional. Con el campo lleno de placas, ¿quién va a querer comprar aquí una casa o dedicarse al sector primario?", se pregunta.

El colectivo teme que las placas terminen "hipotecando" la agricultura local, ya que se está hablando de "contratos con servidumbres de 70 años". Recalca, en este sentido, que los cultivos afectados no se limitan a la producción de alfalfa, sino que "hay almendros y ha habido tomates, alcachofas o remolacha".

"Es una tierra muy buena, de las más fértiles de Zaragoza", señala Carmen Falces, que acudió al último pleno del Ayuntamiento y estará presente en el de esta próxima semana para hacer ver el malestar vecinal. "Estamos prácticamente todos a una. Los únicos que no ni viven aquí ni se dedican a la agricultura", sostienen desde la agrupación.

Pilar Viñuales y su marido Ángel tienen un huerto ecológico y acuden cada sábado al mercado de la plaza del Pilar. "Se nos ha ocultado información. Somos los primeros defensores de las placas fotovoltaicas, pero no de esta forma. No se está teniendo en cuenta el impacto social que pueden tener", comentan.

"De interés público nada. Esto es por interés privado. Estamos ante una lucha de intereses", completa Javier Alonso, otro de los afectados, que alerta de los "peligros" que estas placas podrían suponer para la fauna local.

"Queremos soluciones"

La plataforma cree que de no ser por la moratoria de seis meses aprobada por el Consistorio a principios de año ya se habrían instalado las primeras placas. Conscientes de que cuando se coloque una ya no habrá vuelta atrás, piden a las instituciones que defiendan sus intereses y recuerdan que este es "suelo protegido especial". "Pedimos que dejen de echarse la culpa unos a otros y den soluciones", dicen.

Recalcan, en este sentido, que el problema no es solo de la huerta de Movera, sino que afecta a todo el término municipal. No en vano, según los últimos datos de Urbanismo, en estos momentos hay 80 expedientes de fotovoltaica en marcha y 20 de parques eólicos. Algunos están ya construidos –no necesariamente en terrenos de huerta– mientras que otros dependen de lo que suceda con la tramitación de la modificación del Plan General.