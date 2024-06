La Audiencia de Zaragoza archiva la denuncia por acoso laboral contra el alcalde de La Muela

La denuncia por presunto acoso laboral que la secretaria municipal del Ayuntamiento de La Muela presentó contra el alcalde, Adrián Tello (CHA), no acabará en juicio. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Zaragoza a través de un autor en el que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones “por no resultar justificada la comisión del delito”. Una decisión contra la que no cabe recurso y que exonera el regidor.

La funcionaria decidió acudir a los tribunales a mediados de enero del año pasado por considerar que Adrián Tello le estaba dispensando un trato “hostil, vejatorio y humillante”, hasta el punto de sentirse incapacitada para ejercer con normalidad su trabajo y tener que coger la baja médica. Según explicaba la secretaria en la denuncia que interpuso ante la Guardia Civil, el supuesto hostigamiento era consecuencia de su empeño por advertir al alcalde de posibles irregularidades en materia urbanística y de contratación.

La denuncia dio lugar a la apertura de una causa penal en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Almunia de Doña Godina. A lo largo de más de un año de diligencias, el juez tomó declaración tanto al primer edil como a cinco testigos. Y al no encontrar indicios suficientes de delito, el pasado 2 de noviembre ordenó el archivo de las actuaciones. No conforme con la decisión, la acusación particular decidió recurrirla ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, a la que planteó la necesidad anular el sobreseimiento para seguir practicando pruebas: entre otras, una pericial psicológica que estimaba “del todo necesaria” para determinar si el trastorno por ansiedad diagnosticado la denunciante era consecuencia directa del supuesto acoso sufrido.

“Considera (la denunciante) que las actuaciones llevadas a cabo por el investigado la han llevado a situaciones de humillación y vejación totalmente innecesarias”, recuerda el tribunal al resolver el recurso de apelación. “Teniendo como único objetivo -añade-, que la denunciante dejara su puesto de trabajo”. Como pruebas del supuesto acoso laboral, la representación legal de la funcionaria aportó varios correos electrónicos que le remitió el alcalde de La Muela fuera del horario laboral. Para esta parte, dichos mensajes constituían una “conducta abusiva” del regidor destinada a “lesionar la integridad psíquica” de su representada.

Los correos electrónicos enviados por el alcalde

Tras analizar los argumentos de la acusación particular, los magistrados concluye que los ‘emails’ enviados por Adrián Tello a la denunciante “no contienen expresiones vejatorias, amenazantes, humillantes o intimidatorias”. Es más, inciden en que el contenido de los correos “versa sobre cuestiones de índole estrictamente laboral, sin que se pueda considerar que por ser enviados fuera del horario laboral puedan resultar abusivos”.

El tribunal recuerda que lo que sanciona el delito de acoso laboral es “la creación de un permanente clima de humillación que lleve al trabajador a la pérdida de su propia autoestima”. Se trataría, dice , de “un cúmulo de actos reiterados de persecución realizados aprovechando la posición prevalente que ocupa el superior jerárquico”. Para concluir que los hechos denunciados no encajarían por tanto en esta definición por no ser actos degradantes que se han sucedido en el tiempo “de forma continuada y prolongada en el tiempo”.

La Audiencia Provincial considera acertada la decisión del juez instructor de archivar de forma provisional las actuaciones. Y lo hace porque “solo ha quedado acreditado que el investigado remitió correos electrónicos fuera del horario laboral a la denunciante”, no considerándolos abusivos “pues guardaban relación con cuestiones estrictamente de índole laboral” y habían sido emitidos “a lo largo de tres años”.

“No tenía muchas ganas de contar nada, pero moralmente le debía una explicación a toda la gente que me apoyó cuando lo más fácil era no creerme”, señalaba el alcalde de La Muela este lunes a través de las redes sociales dando cuenta del sobreseimiento de la causa. El regidor explicaba que la denuncia de la secretaria supuso la investigación de “otras seis personas más, dos cargos públicos y cuatro funcionarias”. Gente, apuntaba, que “lo ha pasado mal durante estos últimos meses”.