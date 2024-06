Natalia Chueca acusa al Gobierno de Sánchez de "no querer abordar la solución del problema de la okupación"

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "quiere hablar de viviendas turísticas, pero no de problemas como la okupación". Es la conclusión a la que ha llegado este martes la alcaldesa de Zaragoza y portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincia, Natalia Chueca, que ha agradecido, a pesar de ello, su visita a la FEMP, porque no todos muestran esa misma "predisposición". Ha citado, a modo de ejemplo, cómo la titular de Hacienda, María Jesús Montero, no ha contestado a las cartas que le han remitido desde la FEMP para poder hablar de los problemas de la financiación local que están intentando solucionar. La semana pasada, la propia Chueca y las alcaldesas de Huesca, Lorena Orduna, y de Teruel, Emma Buj, denunciaban que el contacto con los ministros de Sánchez es nulo.

"Le hemos pedido abordar la vivienda de forma global. No solo los pisos turísticas, porque no es el problema que tenemos los 8.000 municipios representados", ha indicado Chueca. Las cuestiones que afectan a todos, ha dicho, son aquellas que "generan una inseguridad jurídica" y que hacen que los dueños "retiren sus viviendas del mercado del alquiler". Es lo que hace que se "encarezcan los precios" y eso "dificulta" el acceso de los jóvenes a las viviendas. "Las propias familias cada vez tienen que destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a las viviendas", ha criticado.

Desde la FEMP pidieron a Rodríguez que se revise la Ley de Vivienda, que entró en vigor hace un año, y se combata la okupación ilegal, que es un "gravísimo problema". Considera Natalia Chueca que lo que necesita los dueños de pisos es saber que, si ponen sus pisos en alquiler, no van a tener estos problemas y que, si los tienen, tendrán "seguridad jurídica para desalojarlos en 24 horas". "Estos son los temas que importan al PP y queremos que se aborden desde Vivienda", ha recalcado. De las repuestas de la ministra deduce que "no se dice que 'no' a tener más seguridad jurídica, pero la solución del tema de la okupación no se quiere abordar desde el Gobierno central".

Chueca ha insistido en que limitar el debate a las viviendas turísticas es “desenfocar el problema real" y que el Ejecutivo "no puede utilizar la FEMP para lavar su imagen cada vez que les surge un problema”. Ha advertido, además, de que los españoles “necesitan menos márquetin y más gobierno”. En este sentido, ha recordado que el pasado 9 de abril el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunió con la Junta de Gobierno de la FEMP y se comprometió a convocar una Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) y “dos meses después aún no tenemos noticia sobre su convocatoria”, ha zanjado.