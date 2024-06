Cisma en la comarca de Valdejalón por el servicio de recogida de residuos

La renovación del contrato para la recogida de residuos en la Comarca de Valdejalón, en prórroga forzosa desde su caducidad hace tres años y que desempeña la empresa Urbaser, ha sufrido un nuevo contratiempo. Desde el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina, liderado por Noé Latorre (PP), se ha tomado la decisión de abandonar el servicio de la demarcación y emprender el camino en solitario alegando falta de información detallada. Por su parte, la consejería responsable de este cometido, gestionada por Jesús Ramírez (PSOE) sostiene que se les dio respuesta verbal a sus inquietudes. CHA ha emitido un comunicado en el que tacha la decisión de "insolidaria" y advierte de posibles repercusiones a nivel general y local.

"Pidieron información y se les dio, de manera verbal, todo lo que se podía. Lo que no era posible es ir pasando los pliegos porque todavía no estaban terminados ni tampoco se puede hacer hasta que hubieran estado publicados", apunta Ramírez. En este sentido, recuerda que sobre la fracción resto son los propios consistorios "los que dicen cuántos contenedores necesitan y los días que hay que pasar a por ellos" y que otros servicios como envases y cartones "se les transmitió que habría una frecuencia más". Ramírez asume que "todos los servicios siempre son mejorables" y evidencia que "nadie está obligado a estar en el contrato, que al fin y al cabo es una competencia delegada por los ayuntamientos".

Respecto a la elaboración de los pliegos, el responsable de este ámbito estima que estarán listos para su aprobación "el mes que viene". "Ahora tenemos que recalcular el reparto de costes y otros aspectos, pero la idea es tenerlo cuanto antes", sostiene Ramírez. Desde el Ayuntamiento de La Almunia, Noé Latorre, como primer edil, insiste en que "el servicio que se viene prestando no es el adecuado" y que ya hace prácticamente un año, coincidiendo con su llegada al mando del Consistorio, "se pidió ver las condiciones". "Nos dijeron que no podíamos ver el pliego", indica. También alega que no se concretaban por escrito ni los días de recogida ni los servicios de voluminosos o cartón.

"No nos han dado los datos suficientes y concretos que pedíamos. Solo lo que teníamos que pagar", señala el regidor almuniense. De igual forma, confirma que el Ayuntamiento, mediante un decreto, ya está embarcado en elaborar unos pliegos propios a través de un contrato menor para tener un servicio "conforme a las necesidades que tiene la localidad y que hasta ahora no se estaban cubriendo", especifica el alcalde de la cabecera comarcal. Por su parte, CHA, a través de un comunicado en el que anticipaba la situación, incidía que "los servicios agrupados ofrecen mejores condiciones, mejores servicios y mejores precios".

A través de José Manuel Latorre, advertía que la decisión "puede acabar perjudicando a los vecinos y vecinas de La Almunia, que pueden acabar pagando más por un servicio peor". También valoraba que al salirse La Almunia del contrato, se muestra "la peor cara de un Ayuntamiento insolidario que busca egoístamente su propio beneficio y acabará perjudicando a los demás, que tendrán que aportar más que hasta ahora".

De la misma manera plantea "si hay algún tipo de trato que estén negociando con alguna empresa directamente, o si piensan que las condiciones que pueden ofrecer ahora van a ser las mismas que van a sacar a concurso", a la vez que sopesa que el proceso "va a necesitar al menos de un año de tramitación" y ponía en tela de juicio que pasará hasta entonces.