El PSOE reclama 500.000 euros para los barrios rurales de Zaragoza y se abre a revisar las fronteras de los distritos

El grupo municipal del PSOE pedirá en el pleno que el Ayuntamiento de Zaragoza destine 500.000 euros a los barrios rurales para tareas de mantenimiento y que incremente su aportación al convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza que se utiliza para impulsar equipamientos. La portavoz socialista, Lola Ranera, ha recordado que hay problemas que solucionar como la discriminación de los vecinos de Casetas, Villarrapa y Garrapinillos en el cobro del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), la limpieza, la seguridad, la movilidad y la escasa promoción de vivienda. Y acusa a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, de haber "viajado" a los barrios rurales a hacer campaña y haber dejado abandonados después a 35.000 vecinos de la ciudad.

Defienden los socialistas que "los alcaldes de los barrios rurales son los que resuelven los problemas" y los que "siempre dan la cara". Ranera ha criticado, también, la "acción-reacción" que aplica el equipo de Gobierno, pues después de que el PSOE registrara su moción ha convocado un Consejo Extraordinario de Alcaldes para este martes.

La concejala Ana Becerril ha insistido en que "hay que dotar de más autonomía a los alcaldes con la desconcentración de competencias", aunque no ha llegado a detallar cuáles sería prioritario transferir. Tampoco han aclarado con qué criterios se repartirían los 500.000 euros. Habría que debatir, ha dicho Becerril, si se opta por una "hucha común" para todos los barrios rurales o se adjudica aplicando aún criterio concreto.

Los límite de los distritos

Las nuevas competencias, si finalmente se optara por la descentralización, se podrían incluir en la reforma del Reglamento de Organización Territorial y Participación Ciudadana que se va a debatir en el Consejo de Ciudad y que se espera tener listo en enero del próximo año. El reglamento, que lleva 20 años en vigor, se ha quedado "obsoleto", ha indicado Ranera, que ha abierto la puerta a hablar sobre los límites de los distritos. "Hay barrios que tienen 40 vecinos, hay que ver si es necesario tener las juntas de distrito que hay o ir a cinco macrojuntas de distritos. El PSOE va a estar volcado en mejorar la participación ciudadana", ha zanjado.

¿Cobrarán lo mismo los alcaldes de barrio?

Ranera ha recordado que los alcaldes de barrio reciben una asignación pero ni siquiera se cotiza a la Seguridad Social. Si asumen más competencias, ¿deberían cobrar más? No ha entrado la portavoz a valorarlo. La socialista ha recordado la "vocación de servicio público que demuestran", el "mimo y el cariño", y ha criticado que "no tienen capacidad para solucionar problemas de limpieza y de falta de personal de servicios sociales". Ha insistido por ello en que "es imprescindible" que Chueca se crea que "no hay nadie mejor para dar la cara que los alcaldes de los barrios rurales".