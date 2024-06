El fuerte viento pone en riesgo la celebración de las hogueras de San Juan en Zaragoza

Las últimas hogueras por San Juan podrían finalmente no prenderse. Las rachas de cierzo, de más de 50 kilómetros por hora, han puesto en jaque la celebración de este tradicional acto en hasta seis barrios de Zaragoza. En Parque Venecia ya se ha anunciado que no se llevará a cabo, no obstante, desde la comisión de fiestas han animado a los vecinos a participar en una "cena de alforja" en la plaza Marco Polo. Por su parte, en Las Fuentes, Delicias, La Jota, Universidad y Casablanca están pendientes de la evolución del cierzo.

La previsión es que la velocidad del viento amaine a última hora de la tarde y en ello confían desde las asociaciones de vecinos, que están todavía a la espera de los equipos de Bomberos den la autorización para llevar a cabo las fogatas. Todo dependerá de si antes de las 22.00 las rachas vuelven a situarse por debajo de los 50 kilómetros por hora.

Durante este domingo, en la estación del Aeropuerto, se han alcanzado los 66 kilómetros por hora. Y aunque ha sido a las 12.00, según los últimos datos disponibles en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) -correspondientes a las 18.00- todavía se superaban los 60. En la de Valdespartera, se han registrado máximos de 54 y hace una hora se alcanzaban los 52.

Las de esta noche, además, eran las últimas hogueras previstas, después de que en la noche del 21 de junio tuviera lugar la organizada por los vecinos de La Paz, y en la del 22 pudieran disfrutar de este evento en los barrios de Oliver, Miralbueno, Santa Isabel y también en la zona del Puente de Santiago y en parque del Tío Jorge.

Este año, el Ayuntamiento de Zaragoza no había autorizado las fogatas solicitadas por la Asociación de vecinos San Gregorio, en la parte trasera del pabellón deportivo, y en la calle Ciudadano Kane, en Valdespartera, solicitada por Peña Valdespartanos.