La 'Fabi', una mujer con galones en la cúpula de los Black Panther en Zaragoza: quién es quién en la banda

No ha sido fácil y ha requerido tiempo, pero la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía en Aragón ha conseguido poner cara, nombre y apellidos a los principales integrantes del coro de los Black Panther (BP) en Zaragoza: no solo a su líder o ‘Suprema’, el colombiano Jefferson Alexander M. C., también a su pareja, Vanessa Fabiana C. C., y los cuatro lugartenientes con los que supuestamente dirige una organización que se asienta y empieza a delinquir en la capital aragonesa en 2012. Un sinfín de escuchas telefónicas y vigilancias han permitido identificar también a los llamados ‘soldados’ de la banda, jóvenes y menores, algunos en ‘prácticas’, que se encargan de ejecutar las órdenes que llegan desde arriba.

Los investigadores llevaban muchos meses preparando un operación que culminó el pasado 11 de junio con la detención de diez ‘panteras’ durante el registro de diferentes viviendas en Zaragoza. Sabían que se trataba de individuos peligrosos y escurridizos, por lo que el dispositivo contó con la participación de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y con el apoyo de la Unidad Aérea, que sobrevoló durante toda la mañana con su helicóptero el teatro de operaciones para evitar posibles fugas. No las hubo, pero también es cierto que no fue posible localizar a las 17 personas a las que inicialmente se buscaba.

El arduo y riguroso trabajo de la Policía Nacional ha servido para desentrañar la estructura interna del coro de los BP en Zaragoza, que si bien tendría su origen en la banda latina colombiana, en su versión aragonesa habría experimentado cierta mutación convirtiéndose en algo más parecido a una organización juvenil violenta con miembros de distintas nacionalidades. Como se desprende de los prolijos informes remitidos al juez que dirige la causa, entre los investigados hay nacidos en Colombia, los pesos pesados, fundamentalmente, pero también jóvenes de países latinos como Paraguay, Perú, República Dominicana o Nicaragua.

Quién es quién dentro de los Black Panther

A la hora de captar lo que la Policía llama ‘savia nueva’, nuevos ‘soldados’ con los que administrar su negocio de venta de sustancias estupefacientes o a los que enviar a sus violentas y sangrientas reyertas con las otras dos bandas que operan en Zaragoza -Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios-, los cabecillas de los ‘panteras’ no tienen reparos en admitir a jóvenes que no hayan nacido en Sudamérica. De hecho, entre los fichados por la Brigada de Información figuran chavales con pasaporte de Marruecos, pero también nacidos en ciudades españolas como Valladolid, Murcia, Santa Cruz de Tenerife o Zaragoza.

Material intervenido a los Black Panther durante la última operación en Zaragoza. CNP

Un coro dirigido provisionalmente a distancia

Las escuchas y pesquisas de la Policía Nacional apuntan al colombiano Jefferson Alexander M. C. como el cabecilla o líder del coro zaragozano de los BP, figura a la que sus miembros se refieren como la ‘Suprema’. A sus 33 años, sería el ‘padre’ de la organización. No solo por ser el miembro de más edad, sino también porque él literalmente fundó la banda a orillas del Ebro. Jefferson Alexander, también conocido como ‘Doogy’, ha estado varias veces en prisión, pero incluso entre rejas ha seguido llevando el control con ayuda de sus dos hermanos, Cristian David, alias ‘la Sombra’, y Juan Sebastián, ‘Ripper’.

La última vez que la ‘Suprema’ entró en la cárcel fue tras un intento de asesinato en Pamplona. Sin embargo, el colombiano aprovechó la libertad provisional que le fue concedida para desaparecer junto a su pareja, Vanessa Fabiana C. A., alias ‘Fabi’. Las bandas de origen latino suelen relegar a la mujer a puestos de segundo nivel, pero esta paraguaya de 24 años ha sabido ganarse el respeto y reconocimiento del coro zaragozano. Según los informes policiales, lo ha hecho adoptando siempre un actitud de liderazgo, poniéndose al frente cada vez que los BP se enfrentaban a sus rivales. Principalmente, los DDP.

La fuerte personalidad de la ‘Fabi’ hizo que esta fuera ganando poco a poco jerarquía en el coro zaragozano de los BP hasta convertirse en la compañera sentimental de su líder, con el que supuestamente ahora se escondería en algún país suramericano. La Policía Nacional sospecha que este podría ser Colombia. Ambos están en busca y captura.

De los diez detenidos durante la operación del día 11 de junio, dos quedaron en libertad tras pasar por comisaría. Y de los ocho que comparecieron ante el juez de guardia, solo tres fueron enviados a prisión. Al resto, se les retiró el pasaporte y se les prohibió salir de España, medida que en principio se mantendrá durante el tiempo que dure la instrucción de la causa.