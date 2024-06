El chico de 15 años acuchillado en Zaragoza revela ahora al juez una información clave

No sin dificultades, porque sigue recuperándose y le cuesta caminar, el chico de 15 años que resultó herido muy grave al ser acuchillado el pasado 8 de junio junto al Parque Delicias de Zaragoza pudo declarar por fin este viernes ante el juez, al que contó que lo rodearon “cuatro o cinco” jóvenes de “origen latino”. La víctima aseguró que no los conocía “de nada”, pero uno de ellos se le acercó para decirle: “Que lo qué, mama huevo, baja de tres”. Él no entendió nada, pero parece que se trata de una expresión que suelen usar los miembros de alguna banda latina durante sus cacerías. Una información clave para los investigadores.

El amigo que acompañaba al chaval, también menor de edad, se asustó y le gritó que se echara a correr. Pero no le dio tiempo, ya que le clavaron un objeto punzante que no pudo distinguir “debajo del pecho derecho” y empezó a sangrar de forma abundante. La víctima contuvo como pudo la hemorragia y hasta logró dar algunos pasos buscando ayuda. “Me muero, me muero”, le oyó decir poco después un hombre que se encontraba sentado en un banco ubicado a la altura del número 14 de la calle de los Hermanos Gambra. El viandante llamó a la Policía Nacional y no tardó en llegar una ambulancia que trasladó al acuchillado al hospital Clínico, donde fue operado de urgencia y quedó ingresado en la uci, ya que le herida le había afectado al hígado.

Como adelantó HERALDO, el violento ataque se produjo poco antes de las 3.00 y gracias a las descripciones que facilitó el amigo del herido, una patrulla de la Brigada de Seguridad Ciudadana identificó y detuvo minutos después a dos de los presuntos agresores a la altura del número 100 de la avenida de Madrid. Tras declarar ante el juez de guardia, el colombiano Juan Jacobo P. F., de 21 años, y el rumano George Cristian P., de 22, a los que asisten los letrados Javier Osés y Francisco García Berenguer, quedaron en libertad, ya que no se pudo acreditar que fueran los autores materiales del acuchillamiento.

Ruedas de reconocimiento en el juzgado

Además de a la víctima, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 tomó ayer declaración al amigo que lo acompañaba. Los dos participaron también en una rueda de reconocimiento en la que el acuchillado señaló a Juan Jacobo P. F. como uno de sus atacantes, sin poder precisar si fue la persona que le asestó la puñalada. A George Cristian P. no pudo identificarlo. Quien no pudo reconocer este viernes a ninguno de los detenidos fue el amigo de la víctima, que también prestó declaración ante el juez, pero en calidad de testigo, ya que él salió corriendo y no resultó herido.

Los investigados no arrastran antecedentes policiales y aseguran no pertenecer a ningún tipo de banda latina o juvenil. Sin embargo, como contó este diario, el Grupo de Homicidios sospecha que esta tentativa de homicidio pudo ser un nuevo enfrentamiento entre bandas. Ya no solo por la expresión utilizada por los agresores antes de acuchillar al chaval de 15 años, sino porque este último podría haber estado implicado hace un par de meses en algún incidente en Las Delicias.

Tras las declaraciones y ruedas de reconocimiento de ayer, en las que también participaron los abogados de los denunciantes, Carmen Sánchez Herrero y Luis Ángel Marcén, los dos investigados siguieron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando este lo requiera. El Grupo de Homicidios y la Brigada de Información siguen intentando localizar y detener al resto de implicados en el ataque del Parque Delicias, pero todavía no se han producido resultados.