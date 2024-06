¿Qué libro tienen en la mesilla de noche las alcaldesas de Zaragoza, Teruel y Huesca?

Acaba la intensa jornada laboral y llegan a su casa. Antes de dormir, ¿qué libro tienen en la mesilla de noche? Está es la pregunta que ha formulado el director de HERALDO, Mikel Iturbe, a las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca; Huesca, Lorena Orduna, y Teruel, Emma Buj, durante la celebración en el Patio de la Infanta de Ibercaja de un encuentro con las regidoras de la capitales de provincia de Aragón.

Orduna ha reconocido que, como pasa el día leyendo informes, decretos y prensa, llega tan cansada que "no le da para leer más". Así que se pone series. En estos momentos está viendo una que se titula 'Desde mañana', un drama sobrenatural creado por Daniel Écija y protagonizado por Marta Hazas, Álex González, Gabriel Guevara y Denisse Peña que se acaba de estrenar. "Me ayuda a desconectar. Si no, ni hiperactividad mental me impide descansar y estoy constantemente solucionando y ampliando Huesca", ha asegurado, arrancando algunas risas del público que asistía al evento.

Chueca ha explicado que deja los libros para el verano y, mientras tanto, utiliza "audiolibros, podcast y alguna serie". A ella le gustan los documentales de historia, y ha terminado de ver 'El imperio romano', en Netflix, y sigue el podcast 'Memorias de un tambor', que lo ha descubierto hace poco y le gusta y está con el que se refiere a Goya y la semana pasada, con el de Los Sitios de Zaragoza. Todos los contenidos guardan relación con la historia de España. "Os lo recomiendo a todos porque es una forma interesante de refrescar la historia", ha indicado.

Buj ha señalado que va "agotando" la montañita de libros. Le gusta leer pero llega "tan cansada" que muchas veces que no lee tanto. En su caso intenta alternar novela como ensayos, y el último es 'El futuro del centro derecha en Europa, que le ha parecido "interesantísimo". Este tipo de cuestiones, ha dicho, es "fundamental" porque uno de los problemas que tiene España es que "la izquierda se ha ido al extremo" en un país en la que los partidos de extrema izquierda, en los que cita a Sumar y Podemos, están bajando, y "el PSOE los ha sustituido, que antes estaba en el centro y ahora los ha sustituido".