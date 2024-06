¿Por qué sigue bloqueado el convenio del personal laboral del Ayuntamiento de Zaragoza?

Casi cuatro meses han pasado desde la aprobación por el Gobierno de Zaragoza del acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal funcionario del Ayuntamiento hasta la publicación del documento íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPZ); un tiempo excesivo que se ha criticado desde los sindicatos que no lo firmaron (CSL, CC.OO., OSTA y CGT). Los tres primeros lo han recurrido en el juzgado, para intentar "mejorar" las condiciones que recoge para los trabajadores.

No ocurre lo mismo con el convenio que se ha de aplicar al personal laboral, un centenar de empleados, y los 700 contratados por las sociedades y patronatos municipales. En este caso, se requiere mayoría sindical y, hoy por hoy, si se repitieron los mismos apoyos que en el acuerdo para los funcionarios, la concejalía de Régimen Interior no la alcanzaría. Por eso, señalan fuentes sindicales, está bloqueado el proceso.

CSL, CC. OO. y OSTA han recurrido ante el contencioso-administrativo el acuerdo de los funcionarios, según indican, para "tratar de mejorarlo". Aunque cada uno lo ha hecho con su abogado, hay una línea argumentativa común: rechazan que la carrera horizontal y el complemento variable de final de carrera se vinculen a motivos de salud (hay que acreditar la permanencia en el puesto de trabajo) y a no ser objeto de un expediente disciplinario.

Con el acuerdo íntegro ya publicado en el BOPZ, estiman que se aporta una mayor oficialidad y el proceso judicial debería seguir avanzando. Hay novedosos aspectos en el pacto que, hoy por hoy, aún no se han aplicado. Destaca, entre ellos, cómo se debe gestionar la bolsa con 14 horas de libre disposición no recuperables. En la definición del sistema deben participar los sindicatos que apoyaron el acuerdo, pero también los que no, en una Mesa General de Negociación.

En la presentación de los recursos, no se ha solicitado la suspensión cautelar del acuerdo. CSL, CC. OO. y OSTA pidieron su publicación de forma íntegra, el expediente y que se desvincularan la carrera profesional y el complemento de fin de carrera de motivos relacionados con la salud. Con el nuevo acuerdo, los funcionarios recibirán cuando se jubilen un ‘premio’ de 7.600 euros siempre que cumplan en su trabajo y se ajusten a criterios objetivables incluidos en un complemento singular de nueva creación. No podrán haber sido sancionados por falta disciplinaria grave o muy grave dos años antes del retiro, deberán estar en servicio activo, con dedicación y permanencia especializada y acreditar una asistencia "de forma efectiva" al puesto de trabajo superior al 75% los doce meses antes de jubilarse. Este aspecto se considera injusto por los sindicatos que lo han recurrido.