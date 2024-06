Ya hay fecha para las oposiciones para optar a 233 plazas de policía local y bombero en Zaragoza

El futuro de cientos de zaragozanos que aspiran a ser funcionarios municipales se aclara: ya se conocen los meses en los que comenzarán algunas de las oposiciones más esperadas. En un cronograma redactado por el Consistorio, figuran qué plazos se manejan para la adjudicación de 825 empleos, 233 para de ellos para quienes deseen formar parte de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos de la capital aragonesa.

Este mismo año se activarán los procesos para 187 plazas. Muchas de ellas corresponden a la Oferta de Empleo Pública de 2020, y se 'lanzan' ahora para poder tramitarlas en plazo. Es lo que ocurre con una plaza de intendente principal de la Policía Local, que se asignará por promoción interna, tres plazas de oficial para el cementerio de Torrero, tres de operario y cuatro de subalterno reservadas para discapacitados intelectuales. Desde que el Gobierno central decidió atajar la temporalidad, los plazos se siguen de forma escrupulosa por parte de la Oficina de Recursos Humanos municipal.

En otros casos, la convocatoria es inminente porque son áreas que urge reforzar. A esta categoría corresponden las 63 plazas de oficial de mantenimiento y las 39 de oficial polivalente de instalaciones deportivas, en las que se unifican los puestos creados hasta 2023. Son profesionales que dan servicio en los centros cívicos, los colegios y los centros deportivos, y cuando coinciden varias bajas simultáneas, se generan problemas. También en el turno libre, al que tiene acceso cualquier zaragozano, corresponden 15 plazas de técnico auxiliar informático. Por promoción interna se adjudicarán cinco plazas de técnicos medio informático y una de técnico superior de informática.

Para la mayoría de estas plazas, las inscripciones para optar a los procesos hace tiempo que se completaron. Con el cronograma que se ha diseñado, los interesados podrán ajustar con una mayor precisión el plan de estudio para intentar hacerse con uno de los empleos.

Policías locales y bomberos

Si las oposiciones en turno libre para ser auxiliar administrativo suelen ser las más concurridas, las de policías locales y bomberos acostumbran a ser las más esperadas. En el caso de los agentes, en noviembre se convocarán 18 empleos que se asignarán por movilidad. En febrero de 2025 empezarán los exámenes para optar a 91 empleos en la Policía, que se asignarán por turno libre. En este paquete se incluirán las siete plazas que han quedado desiertas en la oposición que acaba de finalizar. A lo largo del primer semestre del año que viene se celebrarán las pruebas para adjudicar, por promoción interna, doce plazas de oficial, tres de inspector y tres de subinspector, todas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2022.

El próximo mes de octubre comenzarán las pruebas de los procesos del cuerpo de bomberos que corresponde a la puestos de promoción interna de todas las ofertas de empleo, salvo la de 2024. Destacan, entre ellas, 24 plazas de oficial-bombero, 5 de subjefe de intervención bombero y 1 de subjefe conductor y cuatro de oficial conductor. Entre los meses de febrero y marzo de 2025 comenzarán las pruebas para optar, por turno libre, a 71 empleos de bombero-conductor.

En enero y febrero del próximo año se iniciarán doce procesos distintos para asignar 43 plazas por turno libre. Las más cuantiosas servirán para seleccionar técnicos de la Administración General, técnicos medios socioculturales y técnicos medios educadores, con siete empleos cada una. También empezarán las pruebas para contratar cuatro profesores de danza, tres técnicos de Salud Pública, tres maestros de instalaciones deportivas, tres técnicos auxiliares de laboratorio, tres arquitectos técnicos, dos veterinarios y un arquitecto. Por turno libre se iniciarán los exámenes para seleccionar a 25 técnicos medios de gestión y seis más para promoción interna.

Tan importantes como las que se inician ya son las que figuran en el cronograma, pero aún no tienen asignada la fecha. En estos casos se espera que los exámenes se celebren, previsiblemente, a partir del segundo semestre de 2025. Entre los procesos figuran el que servirá para adjudicar 114 plazas de auxiliar administrativo de las oferta de empleo público de 2022/23/24, 56 plazas de operario, diez de técnico de la Administración General, nueve de oficial de planta potabilizadora, ocho de profesores de música y siete de oficial guardallaves, de arquitectos y de diplomados en Trabajo Social. En algunos casos, se dilatan los procesos porque hay listas de espera a las que se recurre para cubrir las vacantes que se van generando. Hay, también, plazas de médicos, ingenieros técnicos forestales y agrícolas, oficiales carpinteros y auxiliares de clínica.

El cronograma municipal recoge, además, puestos de promoción interna que darán la posibilidad de consolidar aumentos de categoría. Ocurre, en total, en 108 plazas, entre las que destacan 52 de oficial de mantenimiento y 16 de oficial polivalente de instalaciones deportivas.

¿Cuándo se aplicará la subida salarial de 2024?

A la plantilla consolidada no se ha aplicado aún la subida salarial de 2024. La responsabilidad, en este caso, es del Gobierno central, que al carecer de Presupuestos Generales del Estado debería aprobar, vía decreto, la subida del 2% que pactó con los sindicatos el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, José Luis Escrivá. Hasta que no se haga efectivo, no pueden reclamar al equipo de Gobierno de Natalia Chueca que aplique un aumento que, cuando llegue, se pagará con carácter retroactivo desde el mes de enero.