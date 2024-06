Las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel denuncian que el contacto con los ministros de Sánchez es nulo

Las puertas de los ministerios del Gobierno de Pedro Sánchez están cerradas para las alcaldesas de Zaragoza, Hueca y Teruel. El contacto es prácticamente nulo a pesar de las llamadas y de las cartas que les remiten para solventar los problemas que afectan a sus ciudades. Solo a nivel técnico reciben alguna respuesta en ocasiones puntuales. Es una crítica compartida por Natalia Chueca, Lorena Orduna y Emma Buj, regidoras de las capitales de provincia de Aragón, las tres por el PP, que han protagonizado este viernes un encuentro organizado por HERALDO, del GRUPO HENNEO. que se ha celebrado en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

En un "intenso" primer año de mandato, han exhibido los retos alcanzados y la sintonía plena que mantienen con el Gobierno de Aragón. Del presidente Jorge Azcón han destacado su "visión global", sin acabar de aclarar si es el jefe o no, y se han referido de forma sincera a los peores momentos de sus mandatos: la tensión con Vox en Huesca, las dificultades para 'salvar' la nueva Romareda en Zaragoza y la atención a las familias del edificio de la calle San Francisco que se derrumbó en Teruel.

Para Chueca, Orduna y Buj, en la sociedad en la vivimos no hay problemas en machismo. En su trayectoria profesionales, dicen que no se los han encontrado. "Somos tres alcaldesas por mérito y capacidad", no porque quede bonito", ha recalcado la regidora de Zaragoza, que ha puesto en valor la decisión que adoptó Azcón al ponerlas al frente de las listas.

El presidente de Ibercaja, Francisco Serrano, ha sido el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a un "acto singular", pues es la primera vez que Aragón tiene tres alcaldesas en las principales ciudades. "Es un lujo", en su opinión, y es importante porque Aragón "está en un momento dulce" con muchos anuncios millonarios nuestra tierra. Serrano ha apostado por crear un ecosistema empresarial que pueda atraer talento, captar población y ser capaces de distribuir mejor la población en el territorio y lograr más cohesión social. También ha puesto en valor un acto que demuestra el "liderazgo femenino", que es un ejemplo que tiene que arrastrar a la iniciativa pública y a la privada. "Si tenemos más alcaldesas no es lógico que no tengamos más representación en los órganos de representación y dirección", ha defendido.

En el evento, organizado por HERALDO y con el patrocinio de Ibercaja, FCC, AWS, Avanza, Urbaser, las alcaldesas han hecho balance de su primer año de mandato. La turolense Emma Buj ha sido la encargada de romper el hielo. En su caso, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, ha destacado que se han recogido los frutos de la legislatura anterior y como proyectos concretos ha citado el tercer ascensor de la ciudad, el que unirá el centro con la ribera del Turia, los 57 millones de presupuesto que gestiona para una ciudad de 37.000 habitantes y el "trabajo extraordinario" que se ha realizado a nivel técnico y humano para apoyar a las familias que lo perdieron casi todo en el derrumbe del edificio que ocurrió hace un año.

Natalia Chueca defiende que se trabaja para que Zaragoza sea una "ciudad líder" en España y en Europa, ofreciendo una mejor salud y calidad de vida para los ciudadanos, con reformas de avenidas (Navarra, Cataluña, Valencia) y de calles en los barrios, y una apuesta por la rehabilitación de vivienda y la construcción de pisos de alquiler para jóvenes. La regidora ha puesto en valor la "transformación verde " de la ciudad y el impulso a la economía, para que lleguen más empresas.

Asegura Lorena Orduna que Huesca ha sufrido un cambio "radical". Estaba "paralizada", era la segunda ciudad de España menos visitada y no crecía ni en habitantes ni en viviendas. Como alcaldesa, ha puesto el impulso a los 1.300 pisos de las harineras, los de La Merced, la solución de los conflictos con 320 funcionarios, que estaban "en huelga" cuando llegó, y el impulso al sector turístico.

Vox ha sido, este primer año, la piedra en el zapato de Orduna. "Es muy complicada la situación. Es más una cuestión de personas", se ha sincerado. En el caso del Ayuntamiento de Huesca, como en el de Zaragoza, el PP gobierna en minoría, y el apoyo de Vox cuelga del pacto en el Gobierno de Aragón que rubricaron Jorge Azcón y Alejandro Nolasco. Por eso cree que "un edil no puede puede romper un pacto". Si ha reconocido que la situación ha sido "más difícil de lo que había esperado".

"¿Quién manda sobre Vox en Zaragoza?", le ha preguntado a Chueca el director de HERALDO, Mikel Iturbe. "Yo sé quien manda en el PP", le ha replicado. En su caso, ha explicado, habla con el portavoz municipal, Julio Calvo, y desde el grupo municipal no lo están poniendo "tan fácil" como en la legislatura pasada, con Azcón de alcalde, en coalición con Cs. "En gestión siempre hay dificultades y hay que llegar a puntos de encuentro", ha señalado.

Menos líos políticos tiene Buj, que sí ha explicado, emocionada, lo "sola" que se sintió cuando se derrumbó el edificio de San Francisco cuando gobernaba el Ejecutivo de Javeier Lambán. Hasta ahora han mantenido 40 reuniones con los afectados en un año, y confía en que en 2025, los que perdieron su vivienda habitual puedan adquirir una nueva con apoyo de la DGA, una vez se aclaren las indemnizaciones.

La relación con los ministros

De Madrid vienen los problemas. Y no solo por la crispación que emana del Congreso y embarra la política local, según denuncian las tres. Orduna ha sido la primera en denunciar que ni los anteriores ministros de Fomento ni el actual de Transportes la atienden. Ni siquiera la avisan cuando visitan la provincia, y eso que le gustaría preguntarles por el retraso de las autovías y pedir que se retomen los servicios de tren que se suprimieron.

Uno de los ministros rompió la excepción. Fue el de Cultura, Ernest Urtasun, con el que Orduna se enzarzó en una discusión por la suspensión del Festival Periferias, una polémica decisión a la que se vio arrastrada a petición de Vox.

No lo tiene más fácil Chueca, que explica que algunas puertas de segundos niveles se abren, pero por cuestiones personales. "La relación con el Gobierno de España es muy escasa", lamenta. Hasta con la aragonesa Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes y portavoz del Gobierno, a la que ha remitido ya dos cartas. La relación es "cordial" cuando coinciden en eventos deportivos, pero no va a más. Culpa de ello Chueca al 23-J, una fecha en la que "cambió la política" al optar el PSOE por "pactos imposibles para conseguir votos y seguir en el poder". Ha afeado la alcaldesa de Zaragoza a los socialistas locales que no haya nadie con "voces discordantes" aunque se han traspasado líneas rojas "con la amnistía, Bildu y la financiación singular".

Buj ha recordado cómo hace muchos años, cuando gobernaba Rajoy, se llegó a reunir con el ministro de Fomento, Íñigo Gómez de la Serna. En la actualidad no hay "ningún contacto".

¿Es Azcón el "jefe"?

Chueca cree que Aragón vive una situación con oportunidades "sin precedentes" y que la DGA tiene una visión completa que no es unilateral. El Ejecutivo y las tres ciudades trabajan en equipo, explica. "No hay un jefe, hay un presidente de Comunidad autónomas que tiene una visión global", zanja. Buj considera que hay que coordinarse, pero cada uno desde su personalidad. "Cada uno tiene sus competencias", ha asegurado. Orduna ha insistido en que la relación que hay ahora con la DGA antes no se daba. En su caso, menos aún, por la relación que mantenía el exalcalde Luis Felipe con Lambán.

Algo más de una hora ha durado el encuentro, al que han asistido Paloma de Yarza, presidenta de HERALDO; Fernando de Yarza Mompeón, vicepresidente; Eliseo Lafuente, director general de Medios de HENNEO; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; miembros de Urbaser, AWS, Avanza y FCC, también patrocinadores. También han acudido las concejalas de Zaragoza Blanca Solans (Hacienda), Sara Fernández (Cultura) y Marian Orós (Políticas Sociales) y la presidenta de Cepyme-Aragón, María Jesús Lorente, entre otros.